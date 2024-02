A 10 méteres, olimpiai kvalifikációs sportlövő Európa-bajnokságon a juniorok kezdték meg küzdelmeiket és mindjárt egy arannyal. Köszönhetően Kálmán Bálintnak, aki a légpuskás számban már az alapversenyben is remekelt, hiszen 628.3 körrel, a második helyen jutott be a nyolcas döntőbe. A fináléban aztán folytatta a zalaegerszegi lövész azt a magabiztos versenyzést, amit már előtte is mutatott. Végül az aranyéremért azzal a svéd Victor Lundgrennel lőtt, aki az alapversenyben még megelőzte őt, a fináléban viszont Kálmán Bálint nagyon magabiztos volt 251.2 körös teljesítménnyel megnyerte a junior fiúk légpuska versenyszámát.

– Ez sportlövő pályafutásom eddigi legnagyobb sikere – nyilatkozta győzelme után Kálmán Bálint a hazai szövetség honlapjának. – Ennél szebben nem is alakulhatott volna a nap. Az ifik között tavaly Európa-bajnoki címet szereztünk, de az csapatverseny volt. Ez az első nagy egyéni siker. Pedig nem indult jól a nap, mert rosszul aludtam, nem sikerült teljesen kipihenni magam. De ezt félretettem. Az alapverseny nehezen indult, a harmadik lövésem 9.4 lett, de aztán a puska beállításával sikerült a hibát orvosolni. A döntőben az első öt lövés nem sikerült olyan jól, de aztán jöttek a nagy tízesek, és átvettem a vezetést. Nem nyomasztott, sokkal inkább motivált, hogy az élen állok. Azt érzékeltem, hogy a svéd igyekezett felzárkózni, de nem sikerült utolérnie. Nagyon örülök, hogy itthon volt ez az Eb. Nagyon feldobott az is, hogy ennyien szurkoltak nekem.

A lelátón ott szurkolt Kálmán Bálintnak edzője, Somogyi Péter is, aki nem csak sportvezetőként, hanem versenyzőként is lőállásba áll a hét végéig tartó Eb-n, ugyanis a magyar férfi válogatott tagja lesz.