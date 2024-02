Paks - Zalakerámia ZTE KK 90-88 (26-17, 21-24, 26-26, 17-21)

Paks, 900 néző. Jv.: Cziffra, Farkas, Földesi Á.

Paks: Ihring 19/6, Géringer 3/3, Clarance 19/3, Knowles 8, Nicholson 13/3. Csere: Wooten 14, Kucsora 4, Pajor, Kovács Á. 10/6, Dorogi. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Zalakerámia ZTE KK: Csátaljay , Hicks 19/6, Paige 26/6, Tóth Á. 8, Ostojic 20/6. Csere: Szalay 3/3, Keller I., Németh Á. 7/6, Mishula 5/3. Vezetőedző: Matthias Zollner.

Hasonló helyzetben lévő csapatok találkoztak szerda este Pakson, hiszen a házigazda és a Zalakerámia ZTE KK is azért harcol, hogy az alapszakasz végén ott legyen a rájátszásban. Szerdai riválisával szemben egy győzelemnyi előnnyel várta ezt az összecsapást az egerszegi alakulat, ugyanakkor teljesen megjósolhatatlannak tűnt a mérkőzés végkimenetele. Az első körben Egerszegen meglepetésre hatpontos paksi siker született (92-86), és ezt kellett volna „ledolgoznia” a ZTE KK-nak szerdán, amivel egyszerre két legyet üthetett volna. Egyrészt két győzelemmel elléphetett volna a Duna-partiaktól, másrészt az egymás elleni összevetésben is kedvezőbb pozíciót harcolt volna ki, ha ennél nagyobb különbséggel nyer.

Mindez jól hangzott, csak a megvalósítás terén nem ez köszönt vissza. A Paks dinamikusabban és jobban kezdett, gyorsan ellépett (10-4), majd egy jó sorozattal vezetett már 22-9-ra is, amikor viszont megkezdte a visszazárkózást a ZTE KK (22-17). A negyed utolsó percében viszont megint jöttek a paksiak, majd a rövid szünet után is ők domináltak. Azon, hogy a Paks 32-19-re vezetett, egyáltalán nem kellett csodálkozni: jobban lepattanózott, pontosabban dobott a hazai együttes, amit az a Sebastjan Krasovec irányít, aki az előző szezonban a ZTE KK mestere volt. Az egerszegiek büntetőzése megint hagyott kívánnivalót, hiszen az elsőt Németh Ákos helyezte el a gyűrűbe úgy, hogy előtte mind az öt kimaradt, amit a zalaiaknak megítéltek. Ekkor jött jól Németh és Hicks hármasa (37-26), hogy ne szakadjanak le még jobban, ugyanis a másik oldalon a Clarance-Ihring-Wooten hármas kezdett nagyon belejönni. Viszont igencsak hullámzó volt a játék, amit jelez, hogy a ZTE KK 41-36-ra ismét visszajött és életben is tartotta reményeit.

Jól is indult a második félidő Ostojic hármasával, de aztán megint hét paksi pont következett.

Igyekezett tartani a lépést az egerszegi csapat (59-53), ha kellett, időt is kért Matthias Zollner, de a Paks nem engedte nagyon közelebb a vendégeket. Tartotta az 5-8 pontos előnyét, noha harcolt és küzdött a zalai csapat. 73-69-es állásnál ismét volt egy pont, hogy még közelebb kerüljön a ZTE KK, de megint ekkor maradt ki egy lehetőség, Hicks viszont jól szlalomozott a palánk alatt és 75-73-ra módosult az állás. Mishula aztán egy hármassal vezetéshez juttatta a zalaiakat (77-78), ekkor már nyomás alá tudta helyezni a Paksot a ZTE KK. A zalai drukkerek hangja is egyre erősebb lett (amúgy végig biztatták a csapatot), de Mishula eladott labdája és újabb kimaradt büntetők miatt elúszott a lehetőség a nagyobb előny kiharcolására. Azonban így is ott volt a lehetőség a ZTE KK számára a fordításra, és feszült hangulatban telt el az utolsó perc: 88-86-os állásnál Hicks dobását blokkolták, de a zalaiak mintha azt reklamálták volna, hogy a labda már leszálló ágban volt. A játék folytatódott, a vége büntetőkkel telt, nyert a Paks 90-88-ra, de ebben a meccsben benne volt a zalai bravúr lehetősége is.

Nem jött össze...