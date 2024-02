Férfiak:

Nagykanizsa–PTE-PEAC 41-32 (20-16)

Nagykanizsa, 200 néző. Jv.: Felhő, Öcsi.

Nagykanizsa: Kovács A. – Csordás 9/3, Bognár 6, Hári 6, Balogh P. 2, Kovacsics 5, Szabó G. 5. Csere: Oláh (kapus), Sass, Péter, Füstös, Apró 5, Vadász 1, Báder 2. Edző: Csalló Ádám.

A házigazda az ősszel kikapott mostani ellenfelétől, a visszavágás pedig messze nem csak a presztízs miatt volt fontos a zalaiaknak a bajnoki tabella negyedik helyezettje ellen. Elvégre az éllovasnak gondolnia kell arra is, hogy a majdani rájátszásban minél több pontot vigyen magával az oda ugyancsak bekerülő ellenfelekkel szemben. A baranyaiak a találkozón jól tartották magukat, előfordult, hogy többgólos hazai vezetésről is vissza tudtak zárkózni. Az összecsapás utolsó negyedében aztán a győztes kiléte már nem, csupán a számszerű különbség volt kérdéses, a siker fő letéteményese pedig a születésnapját 9 góllal ünneplő Csordás Marcell volt. A hazaiakra még két idegenbeli mérkőzés vár az alapszakaszban.

Jók a hazaiak közül: Csordás (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Nők:

Tungsram SE Nagykanizsa–Szekszárdi FGKC

20-26 (13-10)

Nagykanizsa, 60 néző. Jv.: Rozina, Ujvári.

Tungsram: Dudora – Csivre V. 2, Balogh B., Burghardt 8/6, Andor 1, Horváth A. 3, Sodics V. 3. Csere: Bársony, Tóth V. (kapusok), Kovács D., Szmerk 2, Balogh K., Kovács B., Farsang, Huszics 1/1, Ács. Edző: Tóth László.

Igazán fordulatosan alakult a mérkőzés első félideje, hiszen felváltva vezettek már az elején is a csapatok, hogy aztán a Szekszárd lépjen el négy góllal, a kezdő harminc perc végére azonban a Kanizsa szerzett háromgólos lépéselőnyt. Ez a vendéglátók oldalán egy ideig még ki is tartott, ahogy azonban fogyott az energia és a koncentráció, a Tolna vármegyeiek nem csupán felzárkóztak, de a végén biztosan győztek is.

Jó: Burghardt.

A következő fordulóban a kanizsai férfi csapat vasárnap Mecseknádasdon játszik, míg a nők szombaton a Nagyatád vendégei lesznek.