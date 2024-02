Segíteni mindig jó, és ha valakik ezt önzetlenül, jó szívvel teszik, az mindennél többet ér. Ezúttal a lovászi Nagy Barbara sporttársuknak van szüksége erre, aki először megyei szinten, majd húsz évig játszott első osztályú csapatokban. A szombathelyi Viktória FC-ben, majd szlovéniai és horvátországi klubokban erősítette csapatát. Edzői, játékostársai mindig elismerően nyilatkoztak róla; nemcsak sportteljesítménye kapcsán, de embersége, munkához való hozzáállása is példaértékű. 2021-ben még a bajnokságot végigjátszotta, de már orvostól orvosig járt, mert érezte (tudta), hogy valami nincs rendben. A bajnokság befejeztével kiderült a szörnyű diagnózis, ami után Barbara tovább nem tudott focizni. Magyarországon az elmúlt közel három évben szinte minden neves specialistát felkerestek, de sajnos nem történt előrelépés. Végül Németországban, Heidelbergben kapott ígéretet a gyógykezelését illetően, de előtte még számos vizsgálat kell ahhoz, hogy a lehető legjobb kezelést megkapja.

Barátai, sporttársai jótékonysági teremfutball-tornát rendeztek Lentiben annak érdekében, hogy a gyógykezeléshez szükséges összeghez ők is hozzá tudjanak járulni. Összesen 14 csapat vett részt a Gódorné Nagy Marianna Kézilabda Munkacsarnokban rendezett tornán. A győzelmet a Random FC szerezte meg a Régi Idők Focija, és a szlovéniai Govedine, valamint Sasi Benz csapatai előtt, így ők jutottak be a legjobb négy közé. Különdíjak is gazdára találtak, így a legjobb kapus Dervalics Gergő lett, a legjobb játékos Őri Csaba, a gólkirályi címet pedig Benczik Bálint nyerte el.

Ennyi volt a torna sport része, ám ami mögötte volt, az is fontos. A Lenti TE – ahol Barbara csapattagnak számított, hiszen a fiúkkal is rendszeresen edzett –, szinte minden tagja kivette a részét a szervezésből; az MLSZ Zala Vármegyei Igazgatósága például a terembérleti díjat állta. Szekeres Szabolcs vármegyei igazgató kérdésünkre elmondta, ha további segítséget kérnek tőlük, ugyanígy állnak elébe.

A tornát megszervező, illetve kitaláló Fejes Katalin is fontosnak tartotta, hogy kiemelje azt, hogy ez után is egy emberként ott állnak Barbara mögött, és mindenben számíthat rájuk. Továbbá elmondta, hogy Barbarával először gimnáziumi, később munkatársak lettek, és reméli – de úgy is érzi –, hogy az évek alatt ez már barátsággá érett.

– Amikor felmerült bennünk egy ilyen torna ötlete, bevallom, ebben nem volt gyakorlatom, de Fehér Rudolf, a Lenti TE elnöke azonnal a segítségünkre volt – mondta el érdeklődésünkre Fejes Katalin. – Amivel segíteni tudtunk, az a torna nevezési díja és az ott elhelyezett kassza tartalma. Hatszázezer forintnyi összeg jött össze. Tudjuk, hogy a teljes kezelési költségeknek ez csak egy kis része, de fontos része, hiszen önzetlenül, tiszta szívből adták és adtuk! Azt gondolom, hogy itt, helyileg, ez egy hatalmas összeg. A legfontosabb a szándék, mely mindig megelőzi a cselekedetet. A jó szándék pedig csak jót hozhat! Kiemelném a sport, és különösen a futball erejét, ami itt is megmutatta, hogy összefogással, közös akarattal és erős hittel minden legyőzhető és elérhető! Mi szurkolunk Barbarának és tudom, hogy ugyanúgy küzd, mint a pályán, és nem kérdés, hogy győzni fog!