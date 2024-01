A 43 esztendős Matthias Zollner edzői pályafutása elején német alacsonyabb osztályokban dolgozott, azonban 2012-ben már a német válogatott asszisztens edzője volt. 2013-ban szerződött az osztrák Güssing Knights csapatához, mellyel kétszer is osztrák bajnok lett. 2016-ig dolgozott a sógoroknál, később a koszovói ligában vállalt feladatot. 2018-ban szerződött először Magyarországra a Körmend csapatához, amellyel a szezon végén döntőbe jutott, de végül ezüstérmet szerzett a vasiakkal. A következő idényt is itt kezdte, de a 2020-as félbe szakadt bajnokság után a lengyel élvonalbeli GTS Gliwice csapatához szerződött. Második magyarországi időszakát 2021-ben kezdte meg az Alba Fehérvár együttesével, amellyel 2022-ben bronzérmet szerzett. Az újabb szezont is a székesfehérváriakkal kezdte meg, de 2023 februárjában távozott a kispadról. Azóta nem vállalt munkát egészen mostanáig: hétfőn a szezon végéig szerződtette a Zalakerámia ZTE KK.