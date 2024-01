A Márton Gábor vezette csapat vasárnap Ciprusra utazik egyhetes edzőtáborba, és ha szeretnének már új játékosokat is magukkal vinni – márpedig ez a terv –, akkor igencsak igyekezni kell. A pillanatnyi helyzetről Sallói Istvánt, a ZTE FC sportigazgatóját kérdeztük.

– Hivatalosan január 16-án kezdődik az átigazolási szezon, de persze a csapatok már jelentettek be érkezőket, illetve távozókat – adott helyzetjelentést Sallói István. – Természetesen mi is szeretnénk erősíteni, legalább négy új játékost szeretnénk a keretben tudni. Ebben az a nehéz, hogy nagyon gyorsan megkezdődik a tavaszi szezon, a kihívás pedig az, hogy mikor érkezik meg az új játékos, hiszen őt be kell építeni a csapatba, de az idő rövid. Ráadásul Marco Rossi szövetségi kapitány kérésére a bajnoki zárást is előbbre hozták, ezért február első hetében azonnal egy hétközi fordulót iktattak a programba, így egy hét alatt gyorsan három fordulót megrendeznek.

Sallói István ezen túlmenően még egy olyan körülményt is említett, ami bevallása szerint számukra is váratlan helyzetet teremtett.

– Az idegenrendészet szünetelteti ügyfélszolgálatát, és február végéig harmadik országbeli állampolgár számára, vagyis, aki nem uniós országbeli, nem lehet tartózkodási engedélyt beadni. Volt egy játékos, akivel gyakorlatilag megegyeztünk, de amikor kiderült mindez, el kellett tekintenünk a leigazolásától, legalábbis egyelőre úgy néz ki. Folyamatosan egyeztetünk játékosokkal, mi most nem igazolni akarunk, hanem erősíteni. Jelen pillanatban a szlovén NK Nafta együttesétől velünk készül Toni Lun Boncina, aki tehetséges támadó, s napokon belül eldől, velünk folytatja-e a felkészülést, és utazik velünk Ciprusra, vagy a Lendva csapatánál marad. A kinti két edzőmérkőzés, vagyis a ciprusi Paphos FC és a szerb Crvena Zvezda elleni találkozó fontos lesz, ezért is 2x60 perces félidőkben állapodtunk meg velük, hogy mindenki elegendő játékperchez jusson.

És, ha már az érkezési oldalt feszegettük, azt is megkérdeztük Sallói Istvántól, mi a pillanatnyi helyzet Antonio Mancéval. Vele kapcsolatban az a hír járta, hogy van kérője és távozik.

– Annyi az igazság ebből, hogy valóban volt játékosunk iránt érdeklődő – ismerte el a ZTE sportigazgatója. – Viszont abban maradtunk a játékossal és ügynökével, hogy nem szeretnénk, ha most távozna tőlünk, hiszen szükségünk van az ő góljaira és a segítségére. A nyáron majd meglátjuk, miként alakul a sorsa, most elsősorban a csapat érdekét tartjuk szem előtt.

Annyi változás még van a csapatnál, hogy csatlakozott a szakmai stábhoz Vas László pályaedzőként, aki Márton Gábor kérésére érkezett. Pénteken a tervek szerint a Lendva csapatával találkozik a ZTE FC felkészülési mérkőzésen.