ZTE FC-Kozármisleny 5-1 (3-1)

Zalaegerszeg. Jv.: Molnár A.

ZTE FC. Első félidő: Dombó – Safranov, Evangelou, Csóka – Mim (Vogyicska), Bedi, Sankovic, Kiss B., Medgyes – Sajbán, Mance. Második félidő: Gyurján (Senkó) – Huszti, Lesjak, Várkonyi – Vogyicska (Kovács B.), Soltész (Szalay), Németh, Szendrei, Meshack – Croizet, Spoljaric.

Gólszerzők: Mim (12.), Bedi (14.), Sajbán (45.), Spoljaric (78., 97.), ill. Molnár Á. (42.).

Fotó: Pezzetta Umberto

A múlt héten még Cipruson edzőtáborozott a ZTE FC együttese, de a hét elejétől ismét hazai környezetben készült Márton Gábor csapata. A pénteki felkészülési találkozón az NB II-ben ötödik helyen álló Márton Gábor korábbi csapata, a Kozármisleny volt az ellenfél.

Ezúttal kétszer hatvan perces félidőket játszott a két csapat. Az első félidőben szép gólokat lőtt az egerszegi együttes. Teljes sort cserélt Márton Gábor és újabb zalai találatok következtek.

A gólgyártás gyorsan elkezdődött, hiszen nem telt le még az első negyedóra sem, amikor már 2-0-volt az eredmény. Előbb Mim talált be egy bal oldali támadás után, majd két perccel később szintén balról indult az akció, amikor Mance visszaadása után Bedi volt eredményes. Az egerszegiek ezúttal is a három belső védős felállást választották, és szép akciókat vezettek, s noha jött a baranyaiak gólja, gyorsan ezt követően Sajbán iratkozott fel a gólszerzők közé. A második félidőre más összetételű csapatot küldött pályára Márton Gábor, Spoljaric előbb egy hazai védelmi megingást követően szemfülesen szerzett labdát és nem hibázott, majd a Croizet-től kapott átadás után volt eredményes. A Kozármisleny jó edzőpartnernek bizonyult, hiszen az NB II-es csapat - úgymond - nem lazsálta el a mérkőzést, volt, hogy keményen letámadott és még veszélyeztette is a kaput.

A főpróba tehát sikerült a ZTE FC szempontjából, de továbbra is keresik még azokat a játékosokat, akik a tavaszra erősítést jelenthetnek a kék-fehéreknek. Egyelőre jelöltek vannak, de tart még az átigazolási időszak, s biztosak lehetünk benne, hogy változik még a ZTE FC kerete. Télen nem könnyű jól igazolni, márpedig a zalaiaknál az elsődleges cél az, hogy olyan játékosok kerüljenek a keretbe, akik segíthetnek a célok elérésében. Nyilvánvaló, hogy szerencsésebb lenne, ha már itt lennének ezek a játékosok, és Márton Gábor vezetőedzőnek is megkönnyítené a dolgát, ha már az ő beépítésükön kellene fáradoznia.

Egy hét múlva a ZTE FC már bajnoki mérkőzést játszik, hiszen február 3-én (12.30) a Fehérvár FC lesz a vendég a ZTE Arénában. KA