FC Crvena Zvezda–ZTE FC 1-0 (1-0)

Pafos, St. George hotel labdarúgó-pálya. Jv.: Timur Arskanbekov.

Crvena Zvezda: Popovic – Nikolic (Knezevic, 46.), Spajic (Miliunovic, 46.), Dragovic (Milosavljevic, 63.), Radojevic (I. Mituljikic, 88.) – Mijailovic, Kanga (Maksimovic, 82.) – Olayinka (Kabic, 63.), Sljivic (Lucic, 46.), Mitrovic (N. Mituljikic, 88.) – Cherif (Kahvic, 63.). Vezetőedző: Vladan Milojevic.

ZTE FC: Senkó (Dombó, 46.) – Evangelou, Várkonyi (Lesjak, 72.), Safronov (Soltész, 72.) – Kovács B. (Németh D., 46.), Kiss B. (Sajbán, 46.), Szendrei (Huszti, 72.), Sankovic (Szalay, 72.), Medgyes (Bedi, 46.) – Croizet (Németh D., 46.), Mance (Spoljaric, 46.). Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerző: Sljivic (25.).

Nagyjából egy időben érkezett a szigetre az egerszegi és a szerb együttes és mindketten túljutottak már szerdán egy edzőmérkőzésen. A ZTE FC a Pafos FC U19-es együttesét győzte le 3-1-re, a Zvezda pedig a ciprusi másodosztályban szereplő Akritasz Hloraka csapatát 3-2-re. Nyilván a szombati felkészülési mérkőzés már mindkét csapat számára nagyobb kihívást ígért a szerdainál, Márton Gábor vezetőedző csapata pedig ezzel a találkozóval búcsúzott Ciprustól, hiszen szombaton este repül haza a csapat.

A mérkőzés pazar környezetben, egy szállodakomplexumban, annak is a kiváló talajú pályáján zajlott. S ha már Ciprus: a napfény és a tavaszias idő sem hiányzott gyakorlatilag a tenger partján található füvesen. Nyilván ez a hét is még az erőgyűjtésről és a felkészülésről szólt Márton Gábor együttesének. Ami a másik oldalt illeti, Vladan Milojevic decemberben vette át a belgrádiak irányítását Barak Bahar távozása után. A Crvena Zvezda az ősszel a Bajnokok Ligájában szerepelt a csoportkörben a Manchester City, az RB Leipzig és a svájci Young Boys társaságában és egy pontot szerezve a csoport negyedik helyén végzett. Egy BL-ben szereplő klub kerete ennek megfelelően erős (jelenleg 71 millió euróra értékelik a szerb csapat keretét), szóval így is kellett nézni a szombati találkozót.

A ZTE FC pedig ezúttal is a három belső védős felállást választotta. Jó iramban kezdtek a csapatok, kezdetben talán a szerbeknél volt többet a labda, de aztán a ZTE FC is elkapta a ritmust. Volt néhány ígéretes támadása, a 17. percben például a nemrég igazolt Kiss Bence lőtt alig fölé. A gólt viszont a Zvezda szerezte, amikor a 25. percben Sljivic 12 méterről fejelt egy beadás után a jobb alsó sarokba. nem sokkal később Senkó védett egy léc alá tartó labdát, majd Sljivic jó helyzetből gurított mellé. A félidő utolsó öt percét viszont a ZTE nyomta meg jobban és Mance a lefújás előtt kissé jobbról lőtt, de Popovic belekapott a labdába, amit ha nem tesz, biztosan gól lett volna.

A második félidőre már cseréltek a vezetőedzők, így a ZTE FC is több poszton frissített. Mancének volt egy nagy helyzete az 50. percben, de lövése elsuhant a jobb kapufa mellett. Harcosan játszott a ZTE FC, de egy komoly ellenféllel nézett szembe, amely szintén nem játszott még csúcsformában, de az edzőmeccseknek nem is ez a szerepük. Újabb cserék érkeztek a pályára és a 74. percben egy jó támadás végén Spoljaric kissé balról, ballal a kapufát találta telibe. A ZTE FC jól játszott és a 81. percben Bedi beadása után Spoljaric fejesét ütötte ki a szerb kapus. A második félidei helyzetek alapján már megérdemelte volna a gólt és az egyenlítést is az egerszegi csapat. Noha edzőmérkőzés volt és sokan úgy tartják, hogy ezeken az eredmény nem számít, pedig igen. Abból a szempontból, hogy szebben nézett volna ki egy döntetlen, főleg egy ilyen patinás csapat ellen.

A ZTE FC edzőtábora ezzel véget ért Cipruson, hétfőtől idehaza folytatja a csapat a felkészülését.