Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Zalakerámia-ZTE KK 93-81 (33-25, 21-19, 19-20, 20-17)

Messzi István Sportcsarnok, 1200 néző. Jv.: Praksch, Kapitány, Lengyel.

KTE: Sinik 15/6, Ivkovic M. 9/3, Kucsera 5/3, Bogues 12/3, Karahodzic 12. Csere: Lukovic 16/6, Wittmann 9/6, Dramicanin 21/6, Tóth Bar., Tóth Bal., Körmendi. Vezetőedző: Ivkovic Stojan.

ZTE: Hicks 24/9, Csátaljay 3/3, Paige 11/3, Tóth Á. 9, Ostojic 12/3. Csere: Keller 5/3, Németh 6, Mishula 11/6, Csuti. Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

Kipontozódott: Tóth Á. (37.).

A vendégek közül Ostojic és Csátaljay is triplával nyitotta a meccset, a KTE viszont csak harmadjára talált be távolról, eleinte ez jelentette a különbséget (5. p.: 13-18). Nézőpont kérdése, hogy a hazaiak feljavuló védekezését, vagy az egerszegi játékosok hibáit emeljük-e ki inkább, mindenesetre a vendégcsapat négy támadását is pont nélkül zárta és ez elég volt a Kecskemétnek, hogy visszaszerezze a vezetést (8. p.: 23-20). Zalai oldalon az időkérés sem használt, a KTE pedig a pontok mellett lepattanózásban is jelentős fölénybe került ebben az időszakban (31-22). A játékrész utolsó percében nagyon kellett a mezőny legeredményesebb tagja, a 9 pontos Hicks részéről az első tripla, ezzel sikerült egy negyed után viszonylag „barátságos” szinten tartani a különbséget. Ha a kezdeti ZTE-előnyre váratlanul jött a Kecskemét majdnem tízpontos vezetése, ezek után arra sem nagyon lehetett számítani, ami a második negyedben történt, hiszen a ZTE villámgyorsan felzárkózott (14. p.: 35-34). Hazai részről nem jöttek a triplák, Hicks viszont továbbra is ellenállhatatlan volt: 17 pontnál tartott már, amikor harmadik hármasával fordított (16. p.: 35-37). Nagyon közel volt egymáshoz a két csapat, de aztán megint fordult a kocka. Az egerszegieknél jöttek a hibák (mint Ostojic kihagyott büntetői, vagy Mishula kidolgozatlan dobásai és az eladott labdák), a túloldalon pedig a bravúrok (például Dramicanin duplája és blokkja, no meg Sinik és Wittmann hármasai) melyek ellenkező előjellel, de sokat értek (18. p.: 44-39). A játékrész második fele megint a hazaiaké lett, a zalai időkérés sem hozott változást, ráadásul megtört a Hicks-varázs is: a zalai légiós negyedik triplakísérlete már kimaradt, a túloldalon viszont Wittmann betalált távolról (54-44).

Fordulás után egy darabig úgy látszott, eldől a mérkőzés. A hazaiak megint remekül dobtak távolról, a ZTE pedig szenvedett: Ostojic 6 kihagyott büntetőnél tartott már, de a csapat 3/12-es „eredményessége” sem adott okot büszkeségre. Tizenhét pont is volt a két csapat között, de a harmadik negyed végéhez közeledve két zalai triplára KTE-időkérés jött (28. p.: 69-61), a következő pontokat pedig Mishula szerezte 2+1-es akcióból, így megint meccs kerekedett (69-64). Pláne, amikor a 34. percben 77-76-ra zárkózott a ZTE, majd Paige duplájával ismét előnybe került (77-78). Ez azonban, úgy látszott, túlságosan sokat kivett a vendégcsapatból, a következő perceket a Kecskemét 9-0-ra nyerte, miközben zalai oldalon (ahol a második félidőben hét embert rotáltak) csak eladott labdák, lépéshibák és támadó faultok sorakoztak. A végig hullámzó mérkőzésen a hajrára sajnos éppen zalai hullámvölgy jött ki. A zetések – akik közben a kipontozódott Tóth Ádámot is elvesztették – távolról a gyűrűt is alig találták el, így pedig nem volt esélyük az újbóli felzárkózásra.