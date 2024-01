A ZTE KK múlt pénteken úgy szenvedett vereséget a KTE otthonában, hogy a meccs nagy részében hátrányban volt, azonban három perccel a lefújás előtt felcsillant a remény számára, hiszen átvette a vezetést is. Onnantól viszont a házigazda sorozatban szerzett kilenc pontot válasz nélkül, és ezzel el is dőlt a találkozó.

Pedig, nagy szükség lett volna a zalaiak számára egy idegenbeli bravúrra, hiszen olyannyira szoros a mezőny, hogy egy-egy győzelem, illetve vereség a tabellán elfoglalt helyezésekben nagy különbségeket hozhat. Nézzük a ZTE KK példáját, amely például a harmadik helyről várta az előző fordulót, de most a hatodik. Szolnokon tehát most nagyon jól jönne számára egy bravúr, de a házigazda is szeretne ellépni minél előbb az üldözőktől. A Tisza-partiak jelenleg a harmadik helyen állnak, két vereség után legutóbb a DEAC otthonában nyertek és csütörtökön bemutatkozik náluk egy új igazolás is, Anthony Durham személyében. Az biztos, hogy nem lesz könnyű dolga az egerszegi csapatnak és egy fizikális meccset vár Lubomir Ruzicka vezetőedző is.

- Újabb idegenbeli mérkőzés vár ránk egy, az élbolyhoz tartozó élvonalbeli ellenféllel szemben. A Szolnok nagyon agresszívan védekezik, ugyanakkor nagyon atletikus csapat. Mi a védekező kombinációkra koncentráltunk és ha sikeresek akarunk lenni, akkor mindenekelőtt minden labdáért meg kell küzdenünk. Lepattanózni kell, és sikeresnek kell lennünk az egy az egy elleni védekezésben.

A szakvezető elmondta még, hogy valamennyi kerettag rendelkezésre áll. Mint megírtuk, Tóth Ádám, a ZTE KK csapatkapitánya ismét meghívást kapott a válogatott keretbe, aki ráadásul Szolnokon úgy léphet pályára, hogy a Tisza-partiaknál három szezont elöltött korábban. Ő is nagyon fizikális meccset vár és a klub honlapjának azt is elmondta, hogy a csapatjáték lesz szerinte a legfontosabb, ugyanis csak egységesen, csapatként lesz esélyük a győzelemre.

A válogatott meghívással kapcsolatban pedig így nyilatkozott:

- Abszolút pozitív számomra ez a dolog és örülök, hogy az új kapitány rám is gondolt. Vojvoda Dáviddal és Benke Szilárddal Szolnokon is együtt játszottam, Hanga Ádámmal és Keller Ákossal a utánpótlás-válogatottban is egy csapatban voltunk, a fiatalabbak, Váradi Benedek és Perl Zoltán pedig később a felnőtt keretben voltak a csapattársaim. A februári Európa-bajnoki selejtezők előtt lesz majd egy keretszűkítés, de remélem, akkor is ott szerepel majd a nevem a selejtezőkre készülők között - említette a klub honlapjának Tóth Ádám.