Beszélgetésünk eredeti apropója a május 25-re tervezett söjtöri találkozó volt, de mi sem hittük volna, hogy ennyire „messze” jutunk majd Márkus Györggyel. A Borsfán élő 53 éves férfi eredeti szakmája villanyszerelő, de a határőrségnél szolgált, onnan ment nyugdíjba, s mintegy húsz éve sportkutatásokat végez. Ahogy mondta, ez a hobbija és mára már több hazai sporttörténeti könyv szerkesztésénél kérték a szerzők a segítségét. A magyar labdarúgó-válogatott és annak tagjainak állnak kutatásai fókuszában, mondhatni, Márkus György mindent tud róluk. Létezik egy közösségi médiás oldala is (Magyar Labdarúgó Válogatott Almanach), amire rendszeresen újdonságokat tölt fel.

Horváth Ferenc a magyar futball egyik úttörőjének is számít

Forrás: Márkus György

Nem véletlenül kanyarodtunk el egy kissé a május 25-re tervezett mérkőzéstől, de nem is lehet, hiszen a kettő szorosan összekapcsolódik. Söjtör, a haza bölcse, Deák Ferenc szülőfaluja és ugyancsak a zalai településen született 1874. szeptember 26-án Horváth Ferenc. De, ki ő. Horváth Ferenc a Ferencvárosi Torna Club labdarúgó-szakosztályának egyik alapító tagja, aki játékosként 1901 és 1902 között szerepelt néhány alkalommal a zöld-fehérek együttesében. Egyik szorgalmazója volt az egységes országos labdarúgó szövetség megalakításának és Kárpáti Bélával 1901-ben egybehívták az alakuló közgyűlést. 1901. január 19-én megalakult a Magyar Labdarúgók Szövetsége és Horváth Ferencet megválasztották titkárnak, 1902-től pedig főtitkár lett. Kidolgozta az MLSZ első szabályzatát, összeírták a bírókat, 1903-tól az első bírói bizottság tagja. Vezetőként Horváth Ferenc kísérte a magyar labdarúgó-válogatottat első hivatalos mérkőzésére Bécsbe 1902. október 12-én, játékvezetőként pedig ő vezetett a Magyarország-Ausztria (akkor Budapest-Bécs) válogatott találkozót 1904-ben. Horváth Ferenc nem csak, mint az első sportvezetők egyike, de a modern újságírás egyik hazai úttörője is. Írásai 1903-tól folyamatosan jelentek meg a Sport-Világban és a Nemzeti Sportban, 1910-től pedig társ-szerkesztője a Sport-Világnak. Az MLSZ márványtáblája őrzi a nevét, az FTC 1925-ben tiszteletbeli tagjának nyilvánította. 1932. december 8-án hunyt el Budapesten, ott temették el, de a sírhelye már nincs meg, de beazonosítható, hogy hova temették. Az elsmúlt 90 év során voltak temetői rendezések, de a sírhelyét már nem váltották meg újra.

Egy korabeli fotó a Ferencváros labdarúgó csapatáról 1902-ből. A hátsó sorban középen Horváth Ferenc, aki nem csak a labdarúgó-szakosztály létrehozásában tevékenykedett, de játszott is a Ferencváros csapatában

Forrás: Tempó Fradi

Vissza a jelenbe. A fentieket Márkus Györgytől tudtuk meg, aki - mint írtuk - Borsfán él a válogatott labdarúgók életének kutatása a hobbija. A genealógiában (családfakutatás, származások kutatása) nemzetközileg ismert FamilySearch a borsfai kutatónak is a „bibliája”, aminek segítségével olyan titkokra is rálel, melyek sok esetben újdonságokkal szolgálnak. Azt mondja, számos (korábbi téves) adat kijavításában már segédkezett, illetve ő maga talál rá olyan születési kivonatra, ami mondjuk egy-egy játékos adataiban konkrét hibákra világít rá. Dolgozott együtt hazai sporttörténeti könyvek szerzőivel, akik az ő nevét is feltüntetik kiadványaikban, megemlítve Dénes Tamást, az egyik legismertebb hazai sporttörténészt. Vagy, egy konkrét példát is említ a közelmúltból: a Nemzeti Sportban jelent meg a korábbi szövetségi kapitány Bokovi Mártonról egy terjedelmes írás, amihez ő találta meg például a születési anyakönyvi kivonatát.

Az anyakönyvi kivonal (62. soszám) 1874-ből.

Fotó: Márkus György

És akkor vissza Söjtörre. Az ötletet, hogy meghívják májusban az öregfiúk labdarúgó-válogatottat Horváth Ferenc születésének 150. évfordulója adta és pozitív fogadtatásra lelt.

– Söjtör polgármestere, Könyves Gábor és a Söjtör Deák Ferenc SE elnöke, Horváth László is támogatta az ötletet, hogy hívjuk meg a válogatottat, aminek keretében egy emléktáblát is szeretnénk avatni a söjtöri sportpályánál Horváth Ferenc emlékére – említette Márkus György. – A Magyar Labdarúgó Szövetség is partner volt ebben, s vette fel a Gellei Imre szövetségi edző által irányított öregfiúk-válogatottal a kapcsolatot. Én annyival szeretném majd színesebbé tenni ezt a napot, hogy ZTE-s, illetve zalai kötődésű egykori válogatott játékosokat is meghívnám az eseményre, illetve edzőket, szövetségi kapitányokat, mint például az idén már 91 éves Szőcs Jánost. Amolyan, igazi, zalai futball megemlékezéssé szeretnénk tenni ezt a napot az öregfiúk válogatott ismert tagjaival. A találkozó megszervezése már eldöntött. S hogy a haza bölcse, Deák Ferenc se maradjon ki a történetből, ő úgy kapcsolódik a futballhoz: testvérének a lánya, Deák Mária volt a keresztanyja Horváth Ferencnek. Keresztapja pedig a földbirtokos nyírlaki Tarányi Ferenc, aki Zala vármegye nemesi alapítványának elnöke volt.

Márkus György maga is futballozott, a ZTE utánpótlásának volt a tagja, 1984-ben tagja volt a ifi megye-válogatottnak, de mint mondta, egy kéztörés miatt megbicsaklott a pályafutása. Persze játszott a helyi, borsfai csapatban is. A májusi találkozó megszervezésében segítségére van a korábbi söjtöri edző, Németh István, aki szintén ZTE-s volt és a magyar serdülő válogatottban is szerepelt.