Példás szurkolói összefogás

"Szurkoljunk együtt Jázmin gyógyulásáért!" - az örökrangadó kezdete előtt ezt a molinót feszítették ki a hazai és a vasi táborban is szombat este. A párharc hagyományos lelátói hangvételéhez képest szokatlan gesztus pedig nem véletlen: az összecsapás kapcsán ugyanis gyűjtés zajlott a csarnokban (a kihelyezett ládába bárki bedobhatta hozzájárulását), egy bocföldei családba nemrég megérkezett kislány, Jázmin gyógykezelésének támogatására. Az akcióhoz a ZTE KK és a Körmend drukkerei mellett a Falco és a Sopron hívei is csatlakoztak. És ha az ügyben valami módon számít a szurkolás minősége is - szombat este az idő jelentős részében ebből a szempontból sem lehetett panasz a drukkerekre