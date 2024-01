A ZTE Ulti Szakosztály megrendezte éven át tartó versenysorozata, a Göcsej Kupa első fordulóját. Zalaegerszegen, a landorhegyi Keresztury VMK-ban ráadásul jubileumi sorozat rajtolt el, hiszen a 2024-es már a tizedik a viadal történetében. A kerek évfordulóhoz méltó volt az érdeklődés is, 41 játékos ülte körbe az aszalokat, s közülük a hévízi Lekics László nyert, közvetlenül Srágli György (Zalaegerszeg) és Kertész József (ZTE) előtt. A kupa pedig a hétvégén máris folytatódik: a 2. forduló szombaton (január 27.) következik, ugyancsak a VMK-ban. A verseny alapszakasza most is 12 fordulóból áll, majd a nagydöntő következik.