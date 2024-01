Eddig ugyanis a nyár volt az évszaka ezeknek a mérkőzéseknek és - mint mi is beszámoltunk róla - Hegedüs Enikő, valamint Szabó Zoltán, a zalai szervezőpáros remek hangulatú találkozókat hozott össze tavaly, melyek talán többet is jelentettek, mint egyszerű, baráti futballmeccsek. Nagyradára pedig most úgy jutottak el, hogy szerették volna, ha télen is sikerülne összehozni egy hasonló találkozót, ami több ember segítségével jött létre. Kezdve a helyszín rendelkezésre bocsátásával, hiszen a szervezőknek ingyen biztosította a tornatermet az önkormányzat, többek között Tulok Ferenc polgármester jóvoltából.

A második helyezett Nagyrada együttese

Forrás: ZH

Az összefogás pedig nem csak ebben mutatkozott meg. Ott volt a minapi tornán a Hátsó füves futballmentő túra gazdája, kitalálója, Csillag Péter, a Nemzeti Sport munkatársa, aki beszámolójában így írt erről: „A településvezetők sportszeretete és közösségi ügyek iránti elkötelezettsége azonban lehetővé tette, hogy a napokban az Év szabadidős sporteseménye elismeréssel értékelt kezdeményezés zalai szervezőpárosa, Hegedüs Enikő és Szabó Zoltán megkapja bérmentve a tornacsarnokot, és megrendezze a környék megszűnt csapatainak meghirdetett Hátsó füves-teremtornát. A szombaton tartott esemény a civil összefogás szép példája volt: a fűtés problémáját a nemes ügy hűséges segítője, Daróczi István oldotta meg jó adag helyszínre szállított saját tűzifával, a tombola fődíjáról Bóbics László zalai kollégánk gondoskodott, a ZTE-csillagokkal aláíratott minőségi labda mellett saját könyveiből is felajánlott néhányat, de a Magyar Labdarúgó-szövetség zalai igazgatóságának szuvenírküldeményei, Horváth Ferenc nagykanizsai Puncs Cukrászdába szóló kuponjai, valamint a Hátsó füves-album és a Ha a pályák mesélni tudnának... című könyv iránt is mutatkozott érdeklődés. Az esemény fényét emelte idősb Vlaszák Géza jelenléte, a nagykanizsai kapusdinasztia 1945-ben született tagja, a Pécsi Dózsa egykori NB I-es kapusa szülővárosa futballtörténetének alapos kutatójaként is bizonyította lokálpatrióta hozzáállását.”

A harmadik helyezett Pusztaederics csapata

Forrás: ZH

Összesen tíz együttes (Zalai Főnix, Csatár, Egeraracsa, Esztergályhorváti, Nagyrada, Pacsa, Pusztaederics, Sármellék, Zalakaros, Zalaszentjakab) vett részt a tornán, a,mit a Csatár együttese nyert meg a Nagyrada és a Pusztaederics előtt.