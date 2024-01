Minderről Szalár Róbert elnök tájékoztatta lapunkat. Elmondta: a Zala Megyei Lovas Szövetség a megelőző időszakban egy ernyőszervezet, a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése tagjaként működött, ám az utóbbi időben olyannyira megerősödött, valamint annyi programot szervezett, hogy az elnökség tagjai már célszerűbbnek látták önálló egyesületként folytatni a munkát. Ezzel párhuzamosan ki is bővült az elnökség, a gyűrűsi Gidrán Sport és Kulturális Egyesület tagja, Varga-Kovács Emese személyében olyan tagot választottak, aki a nemzetközi ügyességi versenyekben is kellő jártassággal rendelkezik.

- A lovassportban jelenleg a fedeles ugró- és fogathajtó versenyek zajlanak – számolt be a további aktualitásokról Szalár Róbert. – Zalában ilyen versenyhelyszín nincs, ám a díjugrató versenyzőink a távolabbi rendezvényeken is részt vesznek. A fogathajtó szezon májusban kezdődik, az előzetes jelentkezések alapján úgy tűnik, legalább hat verseny lesz a vármegyében, ezeknek a helyszíneiről, illetve időpontjairól jelenleg is egyeztetünk még a rendezőkkel. Tervünk továbbá, hogy március 2-án Zalaszentgróton rendezzük meg a 2023-as év díjátadó gáláját, ahol szakáganként díjazzuk az elmúlt esztendő legjobb zalai lovas sportolóit. A rendezvényre nemcsak a versenyzőket várjuk, hanem a lovas sportok kedvelőit, illetve minden érdeklődőt szívesen látunk.