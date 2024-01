Hét ponttal, 90-83-ra győzött a szolnoki Olajbányász a férfi kosárlabda NB I A.-csoport 17. fordulójának nyitómérkőzésén, amivel a Tisza-partiak egyre jobban megerősítik pozíciójukat az első két csapat mögött. Ahogy tudósításunkban is írtuk, a Zalakerámia ZTE KK mindössze egyszer, az első kosár megszerzése után vezetett a találkozón, azt követően végig a Szolnoknál volt az előny. Viszont egyszer sem szakadt le, végig a hazaiak nyomában volt, sőt a 38. percben csak egy pont volt a különbség a két csapat között. Onnantól viszont jöttek a hibák és nyert a Szolnok.

- Gratulálok a Zalaegerszegnek, hiszen fizikailag és taktikailag is felkészült, tehetséges játékosokból állnak! Kőkemény háború zajlott a pályán. Most azt érzem, jobban akartuk ezt a győzelmet. Le a kalappal a játékosaink előtt, a mai eredményt egyértelműen nekik köszönhetjük. Hatalmas szívvel játszottak és bizonyították, hogy meg tudják valósítani a bajnokság előtt szőtt álmaikat! - nyilatkozta a mérkőzés után Szarvas Gábor, a Szolnok vezetőedzője.

Lubomir Ruzicka, a ZTE KK szakvezetője pedig úgy látta, hogy az eladott labdák miatt kapott ki csapata.

- Jó iramú mérkőzést játszottunk, küzdelmeset, igazán jó kosárlabdával - említette a cseh szakvezető. - A döntő különbség az eladott labdákban mutatkozott. Tizenhat elvesztett labdával nem nyerhettünk! Az Olaj megtalálta a módját, miként nyerjen, hogyan büntesse meg ezeket a hibákat. Jövő héten mi is negyeddöntőt játszunk a Magyar Kupában, majd jön a Körmend elleni bajnoki rangadó. Mondanom sem kell, hogy minden figyelmünkkel erre készülünk! Remélem, úgy fogunk harcolni, mint ma és mellé jobb támadójátékot tudunk majd mutatni - tért ki már a jövő heti feladatokra is.

Nos, nehéz lenne vitatkozni ezzel, viszont, hogy miként játszik egy csapat, az ugyebár az edző felelőssége is. A Zalakerámia ZTE KK - ahogy korábban írtuk már - továbbra is bőven ott lehet még a rájátszásban, csak az olyan vereségek, mint például volt egy hete a kecskeméti és a mostani, bosszantók. Az nehezen érthető, és mondhatjuk, szinte tendencia ebben a bajnokságban, hogy miért engedi el a mérkőzések elején az ellenfelet a ZTE KK. Hogy aztán fusson az eredmény után. Csütörtökön is ez történt, majd később azt is lássuk: tud ez a csapat keményebben játszani, szívósan védekezni és ha kell, jól támadni. Viszont a „puha” kezdés alapjában határoz meg egy mérkőzést, jóllehet bőven volt idő csütörtökön is a korrigálásra.

De minek korrigálni, ha elébe is lehetne ennek menni? Hogy ne azzal menjen el a meccs eleje, hogy zárkózik a csapat, holott, mondjuk vezethetne is... A mérkőzés vége is érdekes lett. Akkor jöttek az eladott labdák, Tony Hicks kezéből kétszer is kiperdült a labda, de ez már a fáradtság számlájára volt írható. Az amerikai fiú 38 percet töltött a pályán, amúgy jól játszott, de ő is „elfogyott” a végére. A folyamatos zárkózás felőrölte a ZTE KK erejét és ne feledjük: a másik oldalon volt egy kimagasló teljesítmény Strahinja Jovanovic részéről, ami szintén döntő tényező lett.

Tisztán látszik, hogy min kellene változtatnia a ZTE KK-nak hogy eredményesebb legyen. Szolnokon persze ki lehet kapni, nem tragédia, csak bosszantó. Ahogy bosszantó a Honvédtól és az akkor még gödörben lévő Pakstól elszenvedett két hazai vereség is. Ha azok meglennének...

De kár folytatni, hiszen lesz feladat bőven. Az gerszegiek kemény és fontos hét elé néznek. szerdán a 4 közé kerülésért játszanak hazai pályán a Magyar Kupában a Pécs ellen, jövő szombaton pedig érkezik a Körmend bajnoki találkozón. Ahhoz meg nem kell semmit hozzáfűzni....