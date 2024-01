Amióta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság bevezette - elsősorban az ötkarikás játékok versenyzői-létszám limitálása érdekében - az olimpiai kvótát, több sportág képviselői úgy tartják, hogy kijutni az olimpiára nehezebb, mint ott jó eredményt elérni. Nos, a kajak-kenu sem kivétel ez alól, pláne nem egy olyan nagy hagyományokkal bíró országban, mint nálunk. A sportágban nagyhatalomnak számító Magyarország kajak-kenusai ádáz harcot vívnak az olimpiai kiküldetésért, ami a magyar férfiak esetében hat kvótát jelent...

Ami nem sok, de Kurucz Levente is egyike szeretne lenni azoknak, akikkel számolni kell a válogatókon. A fenti hosszabb bevezető nem véletlen, csak érzékeltetni szerettük volna, hogy milyen mezőnyben kell a kanizsaiak idén 21 éves fiataljának megküzdenie. A nyáron a magyar bajnokságon Kurucz Levente K-1 200 méteren szerzett egy bronzérmet, K-1 500-on az olimpiai bajnok Kopasz Bálint mögött volt ezüstérmes, K-2 500 méteren pedig Opavszky Márkkal aranyérmet szereztek. Levente akkor már Velenszki Tamás edzővel készült és az MTK csapatával, függetlenül attól, hogy továbbra is a Plastex-Kanizsai Kajak-kenu Klub sportolója. Nincs ebben semmi furcsa, hiszen ez is az a sportág, melyben a társak és főleg az edzőtársak szerepe hatványozottan fontos.

– Sokat erősödtem és szerintem sokat fejlődtem is, de ez akkor derül ki igazán, ha majd vízre szállok – nyitotta ezzel a beszélgetésünket Kurucz Levente, amikor megkerestük, hogy érdeklődjünk afelől, hol tart a munkában. – Megvan a párom Opavszky Márk személyében, akivel a nyári országos bajnokságon győztünk, és vele indulok majd a válogatókon is. Természetesen az olimpiai válogatókra gondolok, hiszen szeretnénk mi is ott lenni azok között, akik harcban lehetnek, de persze nem lesz egyszerű. Egyesben, az olimpiai számban ezer méteren is indulok, úgyhogy fel kell készülni, hiszen kemény fél év áll előttem.

Itt álljunk is meg egy kicsit. Kurucz Levente tisztában van bele, hogy milyen mezőnyben kell felvennie a harcot, ahol olimpiai bajnokok, világbajnokok szerepelnek. Viszont azt is tudja, hogy csak azzal a hozzáállással lehet versenyben, ha semmit nem ad fel.

– Hat kvóta van a férfiak számára Párizsra, a kajak négyes és a kajak kettesben kell ülnie annak is, aki egyesben indul – mondta el evvel kapcsolatban. – Sakkozni kell, hogy ki hogyan juthat ki, és elég bonyolult ez a dolog. Az, hogy ki ülhet a négyes és kettes hajóban, ezek a kérdések a téli edzőtáborokban dőlhetnek el. A mi párosunk összetétele eldöntött dolog, és úgy látom, hogy párosban lehet a legnagyobb esélyünk arra, hogy az olimpiai kiküldetésért zajló kemény harcban versenyben legyünk. De, amint mondtam, ez attól is függ, hogy mennyit fejlődtünk, ami meg csak a vízen derül ki. Az biztos, hogy erősödtünk és jó kezekben vagyunk Velenszki Tamás edzőnél.

Levente útja hamarosan tehát az edzőtáborokba vezet, hiszen vízre szállni idehaza még nem lehet, evezni pedig már most el kell kezdeni. Tagja a felnőtt válogatott keretnek, de az U23-asnak is.

– Nemsokára Horvátországba utazunk, onnan egy kis időre hazatérünk, majd a spanyolországi Sevillába utazunk három hétre – avatott be bennünket az előtte álló feladataiba. – Májusban kezdődnek a válogatók, arra kell időzíteni a formát. Két válogató lesz, de lesz még lehetőség világkupán is indulni. Nagyon nagy a konkurencia, gyakorlatilag világszínvonalú válogatók következnek hiszen olimpiai- és világbajnokok vannak a hazai mezőnyben. Ha nem sikerülne, hogy számításba vegyenek az olimpiai csapatnál, akkor ott lesznek még az U23-as korosztály világversenyei, hiszen az idén vagyok 21 éves. És azt hiszem, a legfiatalabb is a válogatott keretben...