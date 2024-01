A ZVE vívói, kiegészülve a nagykanizsai NTE 1866 sportolójával, Czimmermann Józseffel, aki most még kanizsai színekben fogott fegyvert, de egerszegi átigazolása már folyamatban van, összesen heten vettek részt az idei kerekesszékes országos bajnokságon.

A különböző sérültségi foktól és életkor alapján kialakított kategóriákban a zalai vívók között volt olyan, aki mindhárom fegyvernemben kipróbálta magát. A jó ZVE-eredmények idén inkább a női mezőnyben voltak jellemzőek, hiszen Kuczkó Zsóka, Pongrácz Zoé és Zsombok Helga is érmes lett, de Török Róbertnek köszönhetően férfi párbajtőrben is sikerült egy dobogós helyet begyűjteni. A verseny színvonalát emelte, hogy a magyar élmezőny paralimpikonjai közül is többen pástra álltak.

Zalai eredmények

Nők: Kuczkó Zsóka (ZVE): párbajtőr 3., tőr 5. Pongrácz Zoé (ZVE): párbajtőr 2., tőr 3. Zsombok Helga (ZVE): párbajtőr 3., tőr 3.,

Férfiak: Czimmermann József (NTE 1866): párbajtőr 6️., kard 7️., tőr 7️.. Hodor Levente (ZVE): kard 8️. tőr 8️. Forgács Péter (ZVE): párbajtőr 8️., kard 6️., tőr 5️. Török Róbert (ZVE): párbajtőr 3., kard 5️., tőr 9.

Edzők: Miszory Béla, dr. Matyovszky Balázs, Hadnagy Gábor, Rosta Richárd.