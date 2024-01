Az utánpótlás korosztály viadalán a Zalaegerszegi Vívó Egylet is képviseltette magát, méghozzá eredményesen, hiszen versenyzői két dobogós helyezés mellett további döntős (érmes) helyet is elértek. A legeredményesebb zalai vívó ezúttal Bagosi Borka lett, aki korosztályában, az újoncok között nem talált legyőzőre és a dobogó legfelső fokára állhatott fel, aranyérmet szerezve. Ugyanő az idősebbek, azaz a serdülők között is sokáig jutott és végül ötödik lett. Maradva az újonc korosztálynál, Gróf Domonkos is kitett magáért., hiszen egészen a döntőig menetelt és lett végül ezüstérmes, ő szintén indult a serdülők között is, és hatodik lett.

Simon Kristóf edző, valamint az ezüstérmes Gróf Domonkos (balról) és Bóbics Ádám

Fotó: ZVE

A ZVE tőrözőinek eredményei. Gyermek fiú: 7. Sali Dávid. Újonc fiú: 2. Gróf Domonkos, 8. Bóbics Ádám. Újonc leány: 1. Bagosi Borka. Serdülő fiú: 6. Gróf Domonkos. Serdülő leány: 5. Bagosi Borka, 7. Tóth Abigél.

A fiatalokat Fekete Gábor vezetőedző, valamint Simon Kristóf és Pataki Zoltán edző készítette fel, ők a helyszínen is segítették a versenyzőket.