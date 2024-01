NHSZ Szolnoki Olajbányász–Zalakerámia ZTE KK 90-83 (25-19, 21-22, 23-20, 21-22)

Szolnok, Városi sportcsarnok, 1200 néző. Jv.: Cziffra, Ádám J., Balogh.

Szolnok: Pongó M. 7/3, Pallai 9/9, Eads 9/3, Thomas 10, Wiggins 16. Csere: Révész 6/3, Jovanovic 24/12, Lukács 5, Durham 4. Vezetőedző: Szarvas Gábor.

Zalakerámia ZTE KK: Hicks 16/6, Paige 12/6, Németh 2, Csuti 4, Ostojic 10/3. Csere: Tóth Á. 19, Csátaljay 6/3, Keller I. 2, Mishula 13/6. Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

A Szolnok a harmadik, a ZTE KK pedig a hatodik pozícióból várhatta ezt a fordulót és az előző játéknap alapján egyértelműen a Tisza-partiak mellett szóltak az esélyek. A házigazdánál egy új játékos is bemutatkozott, hiszen Anthony Durham most először lépett pályára náluk. Érdekesség, hogy az amerikai fiú a svéd bajnokságból érkezett, ugyanúgy, mint a hetekkel ezelőtt Egerszegre csábított Jeremiah Paige. Paige, addig a svéd liga legeredményesebb játékosa volt a statisztikák alapján, Durham pedig a második...

Az első kosarat ugyan a zalaiak szerezték, de aztán eladott labdáikból könnyedén szerzett gyorsan 10-2-es előnyt a Szolnok. Ha ez nem lett volna elég, még gyengén is dobott a ZTE KK, a védekezése is szellősnek bizonyult. Pallai két triplája után simán vezetett a házigazda (16-7) és a későbbiekben is a Tisza-partiak uralták a játékot. Amikor úgy tűnt, hogy közelebb jöhet az egerszegi csapat, jött a válasz. Valamit javított helyzetén a ZTE KK, de éppen akkor, amikor Csátaljay hármasával három pont lett már csak a különbség, Jovanovic pontjaival pillanatok alatt újra 32-24 lett az állás. Teljesen hullámzó volt az egerszegiek játéka, jellemző erre, hogy Paige triplája után az egyenlítésért támadhatott a ZTE KK (32-30), de megint „elengedte” a házigazdát. Így viszont folyamatosan csak futott az eredmény után (42-34), ezzel a „sormintával” pedig esélye sem volt, hogy komolyabban megnehezítse a Szolnok dolgát. A házigazda ugyanis egyáltalán nem esett ki a komfortzónájából, a félidő hajrája - annak is az utolsó pillanatai - pedig tényleg érdekesre sikeredtek. Pongó duplája után szinte már nem maradt idő a válaszra, de Mishulának volt rá megoldása: az utolsó másodpercben a félpályáról bevert egy csont nélküli hármast (46-41)!

A második félidő Paige hármasával indult, de ugyanaz történt, mint az első félidőben általában, hogy a Szolnok kosarakkal válaszolt (56-49). Viszont nem volt veszve még semmi a zalaiak számára, hiszen ott tudtak maradni a házigazda nyomában, például, amikor Hicks egy kettő plusz egyet szerzett (59-57), viszont megint nem jött az a pont, hogy a ZTE KK átvegye a vezetést, pedig támadhatott érte többször is. Egyenlítési esély(ek)ből megint kilenc pontos hazai előny lett (68-59), így pedig nehéznek tűnt, hogy jobban megszorongassa a hazaiakat a ZTE KK. Az utolsó tíz perc 69-61-es hazai vezetéssel kezdődött, de nem sok jel mutatott arra, hogy az egerszegiek ebből a találkozóból többet hozzanak ki. Mármint, hogy nyerjenek, ugyanis mindig jött egy hiba, ami megakadályozta a szorosabb állást. Megint tíz pont fölé nőtt a hazai előny (73-62) és semmi jel nem mutatott arra, hogy a ZTE KK érdemben visszajöjjön a meccsbe. Az első kosarat eltekintve folyamatosan hátrányban volt, és nem tudta nyomás alá helyezni az ellenfelet, de aztán az utolsó öt perc lkezdetére Tóth Ádám pontjaival újra felcsillant a remény (77-73). Sőt, Tóth Á. kosarával egy lett közte (77-76). Innen lett igazán érdekes a találkozó, de megint nem tudta a ZTE átvenni a vezetést: rossz védekezés és kiejtett labda is volt ebben, így hiába indított nagy hajrát a ZTE KK, megint kikapott. Ahogy egy hete, úgy most is kihagyta az esélyt arra, hogy nyerjen idegenben. A végére kiengedte a meccset a kezéből, és nem először... Ez a baj.