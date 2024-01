A négygyermekes anyuka, Rózsavölgyi Hilda nem akart tétlenkedni a medence szélén, amikor a kicsiket úszásra járatta. Felnőttként, egyedül tanult meg úszni. Közben gyermekei felnőttek, Hilda azonban nem szakadt el az uszodától. Amióta törzsvendéggé vált, ötször teljesítette a híres nagyatádi Ironman távú triatlont, a Cetrend tagjaként legalább tíz alkalommal úszott 10 kilométert medencében, háromszor átúszta a Balatont, de végigjárta a Kéktúra útvonalát is.

Hilda tapaszalt hegymászó, aki a féllábú alpinista, Szendrő Szabolcs társaságához tartozott. Hilda az utóbbi öt évben megmászta Az Ararátot, a Toubkalt és a Kilimandzsárót is.

Szabadidejében fest, nyugdíjba vonulása előtt egészen más területen, logopédusként dolgozott. Zalaegerszegre azért érkezett, hogy erősítse a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ úszócsapatát, az edZEK24-et. A csapatkapitány meghívását gondolkodás nélkül elfogadta, mivel még sosem vett részt 24 órás úszáson, ki szeretné próbálni. Érdekli a hangulat, a szervezés és a versennyel járó izgalom.

Hilda tapasztalata szerint az úszás az egyik legegészségesebb, kímélő sport, A legtöbb izmot megmozgatja, úgy, hogy közben nem merül ki a test, - vallja. Javítja a légzést, stimulál és megnyugtat- tette hozzá.

Hilda hetvenkedik: szeptemberben múlt hetven.

Ács László vonattal érkezik Zalaegerszegre Nagykanizsáról az I. Seregélyes István 24 Órás Úszógálára, hogy erősítse a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ csapatát. A triatlonisák és az ultrafutók körében nem kell bemutatni, hiszen tizennégyszer ért célba

Nagyatádon és végzett a korosztályos dobogón a hosszútávú triatlonon az Ironmanen, ahol 3800 méter úszást még 180 km kerékpározás, majd egy maraton, azaz 42,195 km lefutása követ, de futott már 100 kilométert is Horvátországban a 100km-es világbajnokság nyílt

futamában és a Balatont is sokszor átúszta. Előfordult, hogy egy nap alatt kétszer úszott át Révfülöp és Boglár között, majd felpattant biciklijére és hazatekert 70 kilométert Nagykanizsára. Elképesztő!

Újabban igyekszik az úszóedzéseit is a szabadban teljesíteni. Kerékpárral kiteker a gyékényesi bányatóig, ahol csobban egyet a 3 Celsius fokos vízben, majd hazateker. A befagyott Balatonba torkolló csatornában is úszott két hete a jeges vízben.

Az edZEK24 csapatának ő lesz a Jolly Jokere, akire mindig számíthatunk. Bent fog lakni az uszodában egy napig, hogy biztosítsa a megszakítás nélküli csapatteljesítményünket.

Kérdéseimre a következő válaszokat kaptam Lacitól: Olajtelepen nőtt fel, ahol a strandon gyorsan megtanult úszni. Sportmúltját tekintve nem a fent említetteket tartja szóra érdemesnek, hanem a birkózást, melyet két évtizeden át űzött. Az úszás csak keresztedzést jelentett számára.

A kilencvenes években, amikor még az edZEK csapatból sokan a világon sem voltak, kezdett triatlonozni. Azóta reggelente 6-7 óráig egy órát úszik, ami közel 3000 métert jelent. Így földobja a napját.

Hogy könnyen teljen az idő a medencetérben, a kötelező úszófelszerelésen kívül úszósapkát, úszószemüveget, papucsot, törölközőt, úszónadrágokat. Rejtvényt, olvasószemüveget és kispárnát is hoz magával. Legfontosabb kiegészítendő nyomelemnek a magnéziumot tartja.

Lacit a jó társaság, a sok úszandó kilométer és a segítés lehetősége ösztönözte a részvételre, mely segíti a magány legyőzésére is. Az eseményre egyébként a csapatkapitány hívta föl a figyelmét. Amikor nem úszik, alszik vagy rejtvényt fejt, Pacalnak, azaz Pataki János főszervezőnek fog segíteni versenybírói poszton is strigulázni a hosszokat. Lehet hozzá csatlakozni. Az új zalaegerszegi uszodával most fog megismerkedni.

