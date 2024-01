– A jövő hét végétől már elkezdődnek a versenyek erre az évre, és gyakorlatilag onnantól minden hétvégén lesz egy viadal a versenyzőinknek – mondta a szakvezető. – Ezek között junior- és ifjúsági válogatók is lesznek, de regionális versenyek is. A családi napunk pedig összességében jól sikerült, közel nyolcvan gyerek volt itt, akik nagy részét elkísérték a szülők is. Persze voltak, akik hiányoztak, hiszen erre a hétvégére estek az iskolai felvételik. Egyébként nem csak ilyenkor, hanem a nyári időszakban is tartunk családi napot, melyen megismerkedhetünk a nálunk edződő fiatalok és gyerekek szüleivel. Szeretnénk, ha ők is látnák, milyen munka zajlik nálunk. Úgyhogy a következő közös nap időpontja már megvan, amit júniusban tartunk meg.

A ZJSE az elmúlt évben nagyon eredményesen szerepelt a versenyeken. Húsz fiataljuk jutott el az országos bajnokságokra, akik kilenc érmet szereztek, rajtuk kívül pedig nagyjából harminc judós a régiós viadalokon is részt vesz, és ők alkotják a klub versenyzői tagságát.