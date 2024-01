A résztvevő csapatok hat, egyenként négy csapatot felölelő csoportba nyertek besorolást, s a nyitó meccseket követően az első nap délutánja során pörögtek fel igazán az események. Egészen az esti órákig tartott a program, vagyis hosszúra nyúlt versenynap végére tehettek pontot este tízkor a résztvevők. A zárás kissé „speciális” lett, mivel az egy csapat-kizárást vont magával.

A csoportmeccsek során az elmúlt évek tapasztalatainak megfelelően akadtak természetesen sima meccsek, óriási csatározások, kimondottak ügyes megmozdulások, no meg persze ritka nagy gólok. A sorsolás úgy alakult, hogy a kispályás bajnokságból is ismerős két legénység, az FC Kau és a Metaxa Kanizsa találkozója zárta a csoportkört szombaton, úgy 22 óra felé közeledvén. A történésekbe a presztízs mellett talán már a fáradtság is belejátszott, hiszen utóbbi gárda esetében a kizárás mellett kellett, hogy döntsenek a szervezők – az egyik játékvezető meglökéséből eredően.

Egy jó erőkből álló legénység tehát már eleve búcsúzott, de a középdöntősök listájából kiderült, hogy topmeccsek bőven maradtak a folytatásra, majd az egyenes kieséses szakaszra is. A főág elődöntős párosításai a hét utolsó napján 15.10-től kezdődtek. Lássuk bővebben: a középdöntőkkel már reggel indult a sorozat, kora délután egyben már a célegyenesébe fordult a program, hiszen a középdöntős fázis után a negyeddöntős szakasz már tényleg az éles küzdelmeket foglalta magában.