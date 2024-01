Zalakerámia ZTE KK - NKA Universitas Pécs 75-78 (20-21, 21-15, 15-16, 19-26)

Zalaegerszeg, 930 néző. Jv.: dr. Mészáros, Goda, Söjtöry.

Zalakerámia ZTE KK: Hicks 19/9, Szalay, Németh 7/3, Paige 8, Ostoji 5c. Csere: Csátaljay 5, Tóth Á. 5, Keller I. 10/3, Mishula 9/6. Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

Pécs: Vezetőedző: Kerpel-Fronius G., Durmo 5, Kovács 4, Scherer 3/3, Manjgafic 16/6. Csere: Hergel, Walker 28/21, Benke K., Lados 9/6, Nikolic 8. Goran Tadic.

Kipontozódott: Keller I. (40.)

Amikor kisorsolták az MK negyeddöntőjének párosítását Egerszegen sokan úgy tartották, hogy jó sorsolást kaptak a kék-fehérek, hiszen a leginkább elkerülendő ellenfelek (Falco KC, Alba Fehérvár, Körmend) az ellentétes ágra kerültek. Viszont "ezen az oldalon" sem lehetett leírni senkit, amit a bajnoki szereplés is mutat. Az NKA Universitas Pécs novemberben, a két csapat bajnoki találkozóján bizonyította ezt, hiszen akkor csak nagy nehézségek árán tudott két ponttal nyerni a ZTE KK.

Nos, szűk három hónappal később ismét ez volt a párosítás, de már a Magyar Kupában. A fiatal és tehetséges játékosokból álló Pécs a tőle megszokott kemény védekezést mutatott be már a találkozó elejétől, de erre számítani kellett. Hazai oldalon hiányzott Csuti Kornél, aki betegsége miatt nem lehetett a többiek között, a másik oldalon pedig Meleg Gergő hiányzik már hetek óta a baranyaiaktól. A Pécs hibákra tudta kényszeríteni a házigazdát és vezetett (8-13), ráadásul a vendégek tripláit sem sikerült kivédeni. Ezen felül az első negyedben nem kevesebb, mint hét (!) büntetőt hagyott ki a ZTE KK, ami elég nagy luxusnak tűnt... Egy ponttal vezetett a Pécs (20-21), ezért voltak fontosak Keller pontjai és Hicks bátor játéka, hogy tudta a lépést tartani a házigazda, utóbbi aztán egyre jobban belejött és már vezetett a ZTE KK (29-25). Hicksnek viszont le kellett mennie, hiszen már három faultnál járt és ezt megérezte csapata. A Pécs egyenlített, de a félidő hajrája a hazaiaké lett, köszönhetően például Csátaljay harcos kosarának is (39-35).

Folytatódott a találkozó és akadtak érdekes jelenetek. Láttunk kihagyott ziccereket, de a ZTE KK elkezdte építeni az előnyét. Kevés pont esett, aztán Hicks újabb hármasával a hazai előny 52-40-re nőtt, jött is a pécsi időkérés. Keller Iván a lepattanókat is szorgalmasan gyűjtötte, már tíznél járt, ami sokat jelentett csapatának. A negyed hetedik percéig mindössze 4 pontig jutott a Pécs, ami az ő szempontjukból elkeserítő számnak számított... Egy biztos, nem volt egy látványos találkozó, és látszólag a ZTE KK is mindent "elkövetett" azért, hogy ne nyugodhasson meg. Az a nyolc perc alatt szerzett 12 pont sem volt valami sok... Az NKA két perc alatt egy 12-0-s sorozatot, amivel megérkezett az egerszegiek nyakára (53-52), amikor Németh hármasa hozott enyhülést a zalaiaknak a gólcsendre. A záró negyed elején fordított a Pécs, a ZTE KK-n megint nem látszott, hogy mit akar játszani. csak egyéni megoldások jöttek, de pont alig. A jól játszó Keller hármasa törte meg a csendet újra vezetett a ZTE (69-65), hogy aztán a heteik hármasát is bedobja a másik oldalon Walker (74-74). Az utolsó pillanatokig kellett várni a döntésre, ami vontatottan jött el, nyert az NKA Universitas Pécs és jutott be a négyes döntőbe. A ZTE KK megint csak szenvedett, ahogy az egész szezon során általában...