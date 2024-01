A régi városi fedett uszodában 2019-ig hat alkalommal rendezték meg a Dóczy Éva 24 órás úszógálát, a tegnap elkezdődött viadal ennek folytatása, a kontinuitást pedig többek közt a főszervező, Pataki János képviseli.

- A korábbi viadal a kezdetektől folyamatosan fejlődött, a legjobban éppen az utolsó program sikerült, ezért különösen sajnáltuk, hogy a sorozatot meg kellett szakítani - emlékezett Pataki János. - Még akkor is, ha az ok örömteli volt: a régi uszoda lebontása és az új létesítmény építése. Amikor utóbbi megnyitott, gyorsan megfogalmazódott a gondolat, hogy új gálát kellene rendezni. De lévén más a helyszín, mások a lehetőségek, új névadót is kerestünk.

A választás pedig dr. Seregélyes Istvánra, a helyi úszósport megalapítójára, első edzőjére esett, aki 1969-ig a kétezres évek elejéig generációkat tanított úszni, sokak pedig versenyzővé fejlődtek a keze alatt.

- Édesapám Szombathelyen született, majd a család Egerbe került, aztán Keszthely következett, ahol a Georgikonon agrármérnökként végzett, s ezek után került Egerszegre - mesélte a névadó fia, Seregélyes Norbert, aki öccsével, Balázzsal és édesanyjukkal együtt ott volt a tegnapi megnyitón. Melynek keretében a medencetér falára visszakerült az a tábla, amely a régi uszodában is őrizte már a 2009-ben elhunyt dr. Seregélyes István emlékét. - Apu tanított az egykori Ságvári gimnáziumban, majd a Csány szakközépiskolában és végül, évtizedekig a számfiteli főiskolán. Talán mondhatom azonban, hogy a legtöbb időt a medence mellett töltötte. A családunk ma már ízig-vérig zalaegerszegi és nagyon különleges érzés számunkra, hogy részt vehettünk ezen az ünnepségen.

Jótékony cél Az I. Seregélyes István 24 órás úszógálának jótékony célja is van: a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány javára ajánlják fel a pénzt, ami a szponzori támogatásokból a rendezési költségek levonása után megmarad. Illetve a helyszínen ládák is vannak, melyekbe a résztvevők és a közönség is helyezhet el adományokat.

És lévén szó nevelőedzőről, az úszógála mezőnyében is rengeteg volt a kapcsolódás dr. Seregélyes István személyéhez. Például dr. Bérces Edit nyelvtanár, a Pannon Egyetem helyi központjából érkezett csapat vezetője is tőle tanult úszni, majd sok évvel később kollégák is lettek.

- Nagyon jó szívvel emlékszem vissza rá, az ő személye plusz motivációt adott a versenyen való részvételhez - mondta a korábbi ultrafutó világbajnok. - Amúgy is képviseltettük magunkat minden gálán, mert az az elvem, hogy egy egyetemnek részt kell vennie a hasonló helyi kezdeményezésekben. Az a célunk, hogy hirdessük a sport és az úszás örömét, illetve közösséget szervezzünk. Oktató, illetve volt, jelenlegi és leendő hallgató, de még levelezős diák is van köztünk, de erősít bennünket a tapasztalt nagyatádi hegymászó, Rózsavölgyi Hilda, valamint a nagykanizsai triatlonista, Ács László is. Az ő teljesítményének értékét emeli, hogy kerékpárral tette meg otthonról az 50 kilométeres utat, majd így is tér vissza.

A viadal résztvevőit Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte, majd vízbe ugrottak a váltók első tagjai. Az új sportuszoda méreteinek hála az egerszegi 24 órás úszógálák történetében óriási részvételi rekord született, az idei mezőny csaknem kétszer akkora, mint a 2019-es volt. De Pataki János elmondta: még nem is merítették ki egészen a lehetőségeket, így a következő gálákon lehetnek akár többen is.