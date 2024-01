Zala vármegye először szervezte meg az összejövetelt, mely immáron – méltó emléket állítva a 2019-ben elhunyt Veszprém megyei igazgató emlékének - a Csik Ferenc Emléktorna nevet viseli. Több, mint 260 résztvevő érkezett az ország szinte minden szegletéből idén a Balaton fővárosába A Sirius Hotel remek, vendégszerető házigazdának bizonyult, a Csány-Szendrey ÁMK tornaterme pedig kiváló helyszínt biztosított a mérkőzések magas színvonalú lejátszására. Összességében is elmondható, hogy a keszthelyi önkormányzat és a különböző szolgáltatók kitettek magukért és garantálható, hogy mind a város, mind a megye jó hírnevét keltették.

A kétnapos focitorna végén a Nógrád Vármegyei Igazgatóság együttese örülhetett az első helynek, ráadásul a torna történetében először sikerült a dobogó tetején végezniük. A döntőben Veszprémmel találkoztak és 0-0-s végeredmény után büntetőkkel nyertek. A bronzmérkőzésen Komárom-Esztergom 2-1-re győzött Jász-Nagykun-Szolnok csapata ellen. A rendező Zala Tolnával alkotott egy csapatot, de nem jutott tovább a csoportjából.

Szekeres Szabolcs, a rendező Zala Vármegyei Igazgatóság elnöke elmondta, hogy az idei Csik Ferenc Emléktornát eredetileg másik vármegyében rendezték volna meg, de október végén derült ki, hogy technikai problémák miatt nem tudják ott megrendezni a tornát. Nos, akkor lépett közbe Zala...

- Mivel úgymond újonc vagyok a vármegyei igazgatók között, éreztem egy kisebb nyomást a kollégák felől, hogy vállaljam el a feladatot - említette Szekeres Szabolcs, amikor a két nap összegzésére kértük. - Nem szoktam megriadni a kihívásoktól, így kollégáimmal egyeztetve jeleztük, hogy állunk elébe, megrendezzük a 2024-es Csik Ferenc Emléktornát. Meg kell vallani, elég nagy energiát igényelt a szervezés, hiszen húsz igazgatóság kétszázhatvan kollégájának az elszállásolását, étkeztetését kellett megszervezni. Éppen ezért köszönet jár minden partnerünknek, a Sirius Hotelnek, a keszthelyi önkormányzatnak, a keszthelyi Gazdasági Ellátó Szervezetnek, a keszthelyi Kristály Hotelnek, a vonyarcvashegyi Zenit Hotelnek, hogy rugalmasságuk, vendégközpontúságuk nagyban segítette a rendezvény magas szintű lebonyolítását. Illetve, természetesen nagy köszönet illeti a munkatársaimat, valamint a vármegyei társadalmi elnökség tagjait, élükön Kovács Tamás elnökkel, valamint Dósa Zsolt elnökségi taggal.

A keszthelyi torna megrendezésén túl kicsit távolabbra is tekintett Szekeres Szabolcs, aki elárulta, nem véletlenül választották például Keszthelyt házigazdának.

- Mint korábban említettem, nagy változásokat nem tervezek az igazgatóság működésével kapcsolatban, hiszen semmi sem indokolja azokat - szögezte le. - Azonban azt mindenképpen szeretném, hogy a működésünk a két megyei jogú városon, Zalaegerszegen és Nagykanizsán kívül is tetten érhető legyen. Szeretnénk elérni, hogy a vármegye minél több pontján ott legyünk, szervezzünk eseményeket, programokat. Így esett a választás most Keszthelyre, hogy azt a régiót is kicsit bevonjuk a vérkeringésbe. Mivel a távolabbi vármegyék igazgatóságai már péntek este megérkeztek Keszthelyre, elmondhatjuk, hogy három kiváló napot töltöttünk együtt a Balaton-parton. A mérkőzések remek színvonalon, a fair play szellemében zajlottak, a sportoláson kívül pedig jó volt újra találkozni a távolabbi régiókban ténykedő munkatársakkal és beszélgetni. Azt hiszem, minden vendégünk elégedetten távozott és ígérték, hogy vissza fognak térni Keszthelyre, valamint Zala vármegyébe.