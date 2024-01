Pár héttel ezelőtt, amikor utolsójára beszéltünk Gombos Zsolttal és elmondta, hogy már történtek változások a keretben - Fehér Barnabás, Kálmán Szilárd és Szinay Bendegúz távoztak - , akkor ezt mondta, hogy január 22-én kezdik a felkészülést, hiszen majd csak március első hét végéjén folytatódik a labdarúgó NB III. Délnyugati csoportjában is a bajnokság. Az FCN a negyedik helyen áll a pontvadászatban.

Ehhez képest ezen a héten már elkezdték az edzéseket a dél-zalaiak, így aztán adódott a kérdés: mire föl ez a sietség?

- Több oka is van, hogy korábban láttunk munkához, mint ahogy azt eredetileg terveztük - kezdte evvel válaszát Gombos Zsolt, aki kedden délelőtt például a konditerembe „terelte” a társaságot, délután pedig különböző felméréseket végzett a szakmai stáb. - Igazolnunk kell játékosokat és jobb volt előbb elkezdeni a munkát, pláne úgy, hogy a héten is jönnek hozzánk próbázók. Sokkal egyszerűbb és könnyebb is személyesen találkozni, egyeztetni ilyenkor mindenkivel, mint telefonon. De a fő ok egyszerűbb, miért kezdtük el korábban. November végén volt az utolsó bajnoki mérkőzésünk, majd kéthetes időszakot adtunk mindenkinek, hogy egyénileg maradjon még edzésben. Szóval rég volt már ilyen hosszú a téli szünet és ha kissé szentimentálisan is hangzik, de már hiányzott mindenkinek a közös munka és a találkozás. Jó a csapatszellem, ezért döntöttünk úgy, hogy megkezdjük már ezen a héten a felkészülést. És van is mit tenni, egyelőre kevesen vagyunk, hiszen összesen tizennégy mezőnyjátékosunk van.

A meccseket is elkezdi már a héten a Nagykanizsa, hiszen szombaton a Mosonmagyaróvár fogadta a zalai csapatot. A szakvezető elmondta, hogy ezen héten még nem, de a jövő héttől már napi két edzés szerepel a programban és meccsek, no meg keresik azokat a játékosokat, akik segítségükre lehetnek.

- A felkészülésünk vegyes, vagyis folyamatosan jelen lesz a labda, miközben kondicionális és taktikai munkát is végez a társasság - mondta még el Gombos Zsolt. - Folyamatosan keressük azokat a játékosokat, akik a céljaink elérésében segíthetnek.