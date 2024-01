A ZTE FC együttese vasárnap utazott, első edzését pedig hétfőn tartotta meg a szakmai stáb. A megszokott környezetben, vagyis a Mediterráneumra januárban jellemző időjárási körülmények között indult a munka, noha az idő inkább esős volt aznap. Kedden viszont már gyakorlatilag a nálunk tavaszra jellemző hőmérséklet volt a sziget ezen részén.

A ZTE FC csapatával tartott a két eddig bejelentett új igazolás, az FTC-től igazolt Vogyicska Balázs és a Kecskeméttől szerződtetett Kiss Bence. Egyelőre nincs információ arról, hogy például a szerdai találkozón lesz-e a ZTE FC csapatában olyan játékos, aki már a szigetországban csatlakozott volna az együtteshez, mindenesetre egy akadály elhárult az igazolások elől. Sallói István, a ZTE FC sportigazgatója korábban lapunknak, majd nem sokkal később a Sportrádióban is jelezte, hogy az érvényben lévő idegenrendészeti törvény értelmében február 29-ig nem állíthatnak ki tartózkodási engedélyt az Európai Unión kívüli állampolgár részére. Nos, mindez a futballklubokat is érintette, az MLSZ a sportállamtitkárságnak is jelezte a problémát és azóta megoldódott a helyzet. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és Bolcsik Zoltán rendészetért felelős államtitkár megbeszélése alapján az érintett sportolók kérelmezhetik a belügyminisztertől a tartózkodási engedély kiadását – volt olvasható a hírekben.

A ZTE FC elől (is) elhárult az akadály, hogy EU-n kívüli játékos igazoljon, s ahogy Sallói István lapunknak adott korábbi nyilatkozatában jelezte – akkori állás szerint – megvoltak a jelöltjeik. Információnk szerint például egy nigériai futballista is, aki a grúz bajnokságból érkezhet a zalaiakhoz, de egyelőre nincs arról információ, hogy jelenleg a kék-fehérekkel készülne már olyan labdarúgó, aki az EU-n kívülről érkezne. A ZTE FC a szerdai után még egy találkozón lép pályára Cipruson, amikor szombaton a szerb Crvena Zvezda lesz az ellenfél.

A ZTE FC Ciprusra utazó keretében már nem volt ott Klausz Milán, és nem véletlenül. Pénteken még triplázott az NK Nafta elleni felkészülési találkozón a 20 éves tehetség, hogy aztán kedden az egerszegi klub bejelentse: a szezon végéig – a több játéklehetőség miatt – kölcsönbe adja a támadót az NB II. harmadik helyén álló Szeged-Csanád Grosics Akadémia együttesének.