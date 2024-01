A ZTE-ZÁÉV pozícióját erősíti, hogy annyi pontot gyűjtöttek, mint az éllovas Győr.

– A téli szünet nagyon hosszú volt, a felnőtt játékosoknak több, mint két hónap – hangoztatta Baján János edző. – Január elején kezdtük az edzéseket és bizakodom, hogy ott folytatjuk, ahol ősszel abbahagytuk. Amatőr csapatról lévén szó sok minden hatással van a keretünk alakulására. Halljuk, hogy a riválisoknál anyai örömök miatt változások lehetnek és ez persze nálunk is előfordulhat. Remélem, elkerülnek bennünket a sérülések, mentálisan pedig olyan erősek lesznek a lányok, mint az ősszel.

A zalaiak a nyitányon (vasárnap, 13.30) a Rákoshegyi VSE tartalékjainak otthonában játszanak, s itt illene nyerniük. A mezőny azonban ezt leszámítva rendkívül kiegyenlített, bárki bárhol győzhet.

– Én mindig nyerni szeretnék és ezt a szemléletet igyekszem átadni a csapatnak is – folytatta az edző. – Ugyanolyan esélyünk van a bajnoki címre, mint a Rákoshegy I-nek, a Győrnek, vagy a Ferencvárosnak. Igaz, utóbbi két csapathoz utazunk tavasszal, de ott is képesnek tartom a lányokat a sikerre. Nálunk mindig a dobogó a cél, tavaly lecsúsztunk róla, idén azonban vissza akarunk térni oda.

A ZTK-FMVas az ősszel nem teljesített jól a Szuperligában, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében pedig a Szeged búcsúztatta a gárdát. Vigaszt az Európa Kupában megszerzett ezüstérem nyújtott.

... illetve Kakuk Levente (ZTK) őszi hazai bajnokikon

Fotó: Pezzetta Umberto

– A felkészülésünk nem volt problémamentes, négy játékos is sérült volt – említette Fehér László edző. – A rehabilitáció után, január elején kezdtük a golyós edzéseket, közben pedig szövetségi kapitányként tartottam összetartást a férfi válogatottnak is, melyen a ZTK-ból Fehér Zoltán és Nemes Attila vett részt. Továbbra is fő a fejem a sérültek miatt, remélem, a hétvégén Farkas Ádám és Horváth Zoltán közül az egyikre legalább számíthatok. Nehezíti a dolgunkat, hogy tekében télen nincs átigazolási időszak, csak csapat nélküli játékost szerződtethetnénk, de jó képeségű tekés nincsen szabadon.

A ZTK a szombati (13 óra) nyitányon a Szentgotthárdot fogadja, a folytatásban pedig nem lesz egyszerű az út vissza a dobogóra: a tabellán előttük álló Szeged, Kaposvár és Répcelak ellen is idegenben játszanak, miközben az ősszel itthon mindháromtól kikaptak. A csapat a Szuperligában eddig mindig dobogón végzett, és remélik, a sorozat most sem szakad meg. Ám ehhez bravúrok kellenek, ami hét felnőtt játékossal a keretben nem egyszerű – akkor sem, ha a sérülések elkerülik az együttest.

– A felnőtt válogatott szövetségi kapitányaként bizakodom, hogy két-három zalai játékos is helyet követel majd magának a válogatottban és segíti az együttest a világbajnokságon – tette még hozzá Fehér László.