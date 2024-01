Fehér csoport

Szent Pál Akadémia HSE - ZTE NKK 58-71 (17-21, 14-15, 9-24, 18-11)

Budapest, Hit Park, 50 néző. Jv.: Horváth E., Kiss B.

ZTE NKK: Óházy 2, Kovács G. 29/21, Szórád 9/3, Ács A. 7/3, Horváth Fru. 2. Cserék: Jurkó 16, Péterfi 2, Szakonyi-Nagy 4, Kocsárdi R., Kiss V., Sonkoly. Edző: Rózsás Gábor

Gyakorlatilag a találkozó elejétől vezetett már a ZTE NKK a rutinos játékosokat is felvonultató fővárosiak ellen. Ami viszont gondot jelentett a zalaiak számára, hogy már az első negyedben komoly faultproblémák jelentkeztek náluk, így át kellett alakítani a pályán lévő csapat szerkezetét, de sikeresen oldotta meg ezt a problémát az egerszegi szakvezetés. Állandósult a ZTE NKK tíz pont körüli vezetése, különösen Kovács Georgina ponterős játékának is köszönhetően.

A folytatásban a Kovács-Jurkó-Ács-Szórád négyes nem engedte egy pillanatra sem, hogy az SZPA-HSE akár csak lendületbe jöjjön. Szép lassan húsz pont közelire nőtt az egerszegi előny (38-57), és ebben a negyedben alapozta meg végleg győzelmét a ZTE NKK. A negyedik periódusra 60-40-es zalai vezetéssel fordultak a csapatok, a legnagyobb különbség a 34. percben alakult ki (44-69), ebből faragott a végére a házigazda, de a ZTE NKK győzelmét már semmi sem veszélyeztette.

Rózsás Gábor: „Gratulálok a csapatomnak! Ebben a bajnokságban minden idegenben elért győzelem nagyon értékes, ehhez kellett, hogy védekezésben megint tudtunk továbblépni. Természetesen most örülünk az újabb sikernek és a remek évkezdésnek, Mostantól már készülünk a következő, Baja elleni hazai megmérettetésre!”

Zöld csoport

Kecskeméti KC – Kanizsai Vadmacskák SE 48-67 (9-14, 20-17, 11-20, 8-16)

Kecskemét, 50 néző. Jv.: Márkus, Barabás.

Vadmacskák: Rezsek 13/3, Kiss Szabó 15, Simon-Riechel 10, Szilágyi L. 21, Kékesi 6. Csere: Bagonyi, Simon E. 2, Csordás. Edző: Gábor Erzsébet.

Nem éppen a legbővebb kerettel, az egyik fontos láncszemnek számító játékos sérülése mellett kelt útra a kanizsai női kosárlabda együttes Kecskemétre, ráadásul a meccs folyamán is csupán három cseréjét vetette be a kispadról az edzőjük, Gábor Erzsébet. Esély persze kínálkozott, hiszen az ősszel a dél-zalaiak győztek, s fogalmazhatunk úgy: ott folytatták, ahol októberben a kanizsaiak abbahagyták, mivel jó rajtot vettek a vendéglátóiknál. Szilágyi Lucától Simon Enikőig bezárólag szerezték kosaraikat az első negyedben, így még az is belefért, hogy a második tíz percben a kecskemétiek zárkózzanak. Nagy szünet után ugyan a KKC már egyenlített, de Simon-Riechel Sára, valamint Rezsek Réka kétpontosai a legjobbkor jöttek. Utána a hazaiak nem szakadtak le egy ideig, de a találkozó 29. percében Szilágyi duplája már a kanizsaiak tíz pontra nőtt előnyét jelentette.A záró etap során a KVSE tovább tudta fokozni a tempót, és szezonbeli negyedik győzelmét is elkönyvelhette. Igaz, a folytatás nem ígérkezik könnyűnek, hiszen a tabellán második Kiss Lenke KA csapatához látogatnak szombaton a nagykanizsaiak.

Jók: Szilágyi L., Kiss Szabó, Rezsek, Simon-Riechel.

Gábor Erzsébet: „Foghíjas csapatunkat sérülések hátráltatták, ezért szinte alig volt pihenő a lányoknak, hiszen kezdő ötösünk összesen 17 percet pihent. Nagy küzdelemben, egy jó harmadik negyeddel sikerült meglépni az ellenféltől, s az ő folyamatos rotációjuk ellenére is sikerült szép sikert elkönyvelnünk.”