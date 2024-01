Nincs benne semmi újdonság, hogy január első napjaiban munkához látnak a hazai élvonalbeli labdarúgó csapatok, ami több évtizedes tapasztalat. Az elmúlt pár évben annyiban változott a téli felkészülés menete, hogy jóval rövidebb már, mindössze három-négy hetes intervallumot ölel fel, hiszen február elején máris folytatódik az NB I sorozata. Sokan talán nosztalgiázva sóhajtanak fel: hol van már a november végi őszi zárás és a március eleji tavaszi kezdés...

A ZTE FC tavaszi bajnoki mérkőzései (az időpontok a pontos sorsolás elkészülésekor még változhatnak): Február 3.: ZTE FC–Fehérvár

Február 7.: Puskás FC–ZTE FC

Február 10.: ZTE FC–Mezőkövesd

Február 17.: Paks–ZTE FC

Február 24.: ZTE FC–Kecskemét

Március 2.: Kisvárda–ZTE FC

Március 9.: ZTE FC–MTK

Március 16.: DVSC–ZTE FC

Március 30.: ZTE FC–DVTK

Április 6.: Újpest–ZTE FC

Április 13.: ZTE FC–FTC

Április 20.: Fehérvár–ZTE FC

Április 27.: ZTE FC–Puskás FC

Május 4.: Mezőkövesd–ZTE FC

Május 11.: ZTE FC–Paks

Május 18.: Kecskemét–ZTE FC

Nos, ennyiben nálunk is átalakult mára a hazai labdarúgás, hiszen a ZTE FC csapata (is) december 17-én még bajnoki találkozót játszott, szerdán pedig Márton Gábor vezetőedző levezényelte az első januári edzését. Ami - valljuk meg - tényleg már a tavaszt idézte, hiszen szó sem volt fagyoskodásról. Mindenki „kapaszkodjon meg”: Zalaegerszegen 14 fokot mértek és meleg déli szél fújt, amikor kora délután a ZTE FC labdarúgói kivonultak a pályára. Egyelőre teljes létszámban, mármint, akinek élő szerződése van, munkára jelentkezett. Persze, amilyen gyors és rövid volt a téli pihenő, és amilyen gyors és intenzív lesz a felkészülés, a keretben is lehetnek gyors változások. A ZTE FC-nél korábban már elhangzott, hogy mindenképpen szeretnék megerősíteni a csapatot, hiszen a pillanatnyi 11. pozíció cseppet sem megnyugtató... Márpedig, a tavasz végére is élvonalbeli csapat akar maradni a ZTE FC, erről nem mondanak le.

A felkészülés menete előbb Zalaegerszegen lesz, és az első felkészülési találkozó is, amikor január 12-én a szlovén II. osztály listavezetője, a NK Nafta lesz az ellenfél. A csapat ezt követően Ciprusra utazik, ahol egyhetes edzőtábor következik, benne két felkészülési találkozóval. Visszatérve még egy találkozó vár a február 3-i Fehérvár FC elleni hazai tavaszi nyitány előtt az egerszegiekre, amikor az NB II éllovasa, az ETO FC ellen lépnek pályára.