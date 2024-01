Ismert: a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé azok az együttesek kerültek be, amelyek az alapszakasz felénél, vagyis a 13. forduló után a tabella első nyolc helyén álltak. A ZTE hatodikként vívta ki magának ezt a lehetőséget, míg a Pécs a 7. helyen kvalifikált, ez pedig azt is jelenti, hogy az összecsapásra Zalaegerszegen kerül majd sor.

A sorsolást a televízió nyilvánossága előtt végezte el a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) elnöke, Báder Márton, aki még játékosként, a Szolnok tagjaként négyszer is elhódította a trófeát. Tegnap pedig a negyeddöntőre rögtön „összehozta” a hazai férfi kosárlabda két kimagaslóan legjobb csapatát: a kupában és a bajnokságban is címvédő, illetve utóbbiban jelenleg is éllovas Falco-Vulcano Energia KC ugyanis legfőbb riválisával, a második helyezett Arconic-Alba Fehérvárral mérkőzik majd. És miután az NB I. A csoportban féltávnál is a vasiak álltak jobban, ők lesznek majd a pályaválasztók.

A negyeddöntőket elvileg január 24-én kell lejátszaniuk a csapatoknak, amikor az említett két párosítás mellett Egis Körmend–SZTE-Szedeák, valamint NHSZ-Szolnoki Olajbányász–DEAC összecsapásokat is rendeznek majd. A négyes döntőbe a győztesek kerülnek, ez április 6-7-én következik, a helyszínt pedig rövidesen kijelölik.

A ZTE KK egy évvel ezelőtt Szolnokra utazott az MK negyeddöntőjében (és kikapott 89-88-ra), ennél papíron kedvezőbb a mostani helyzet, hiszen a bajnokságban jelenleg a pécsiek állnak a legrosszabbul az MK nyolc csapata közül: három vereség után visszacsúsztak tizediknek. Ám nem szabad elfelejteni, hogy milyen szoros a középmezőny (a baranyaiaknak csak kettővel van kevesebb sikerük, mint a 3. helyen álló ZTE-nek), továbbá azt sem, hogy a zalaiak novemberben itthon milyen nehezen nyertek a bajnokságban (80-78) a Pécs ellen.