Credobus Mosonmagyaróvár–FC Nagykanizsa 1-2 (0-0)

Mosonmagyaróvár.

FC Nagykanizsa. 1. félidő: Bonnyai – Kovalovszki, Szanyi, Enyedi, Szabó P. – Szilágyi, Pintér, Major E., Szökrönyös – János N., Lőrincz B. 2. félidő: Haála Kada – Bencze Sz., Koller, Varga D. – Godzsajey, Józsa Á., Horváth K., Sági – Kondor, Zsemlye, Winkler.

Gólszerzők: Szendeff, illetve Kondor, Józsa Á.

NB II-es ellenféllel találkozott a Nagykanizsa NB III-as együttese és bő kerettel utaztak a kisalföldi városba a dél-zalaiak. Ennek több oka is volt. Egyrészt a felkészülés elején a szakvezetés igyekszik elegendő játékpercet biztosítani a keret minden tagjának, másrészt voltak próbajátékosok is a kanizsaiaknál (Enyedi Péter, Zsemlye Balázs, Major Ernő, Bonnyai Márk) és őket is látni szerette volna játék közben a szakvezetés. A Mosonmagyaróvár ezen a napon két mérkőzést is lekötött magának, így a keretük egyik fele délelőtt, a másik pedig délután lépett pályára, így kilencven perces terhelést kaptak az MTE futballistái. Az FC Nagykanizsa pedig két "csapatra" osztotta keretét, náluk 45-45 perc jutott mindenkinek. A jó iramú találkozón a 75. percben szerzett vezetést a házigazda, de aztán jött a kanizsai válasz: előbb Kondor Kristóf egy pontrúgás után talált be, majd Józsa Ádám egy szép akció végén szerezte meg a győztes találatot.

Gombos Zsolt, az FC Nagykanizsa vezetőedzője elégedett volt a látottakkal:

– Amit kértünk, azt a keret tagjai betartották, így elégedett vagyok nemcsak az eredménnyel, de a játékkal is – mondta el értékelésében. – Igyekeztünk magasan letámadni és a párharcoknál is azt láttam, hogy beleállnak a meccsbe a fiúk, és felvettük a harcot egy jó ellenféllel szemben is. A próbajátékosok, akik most velünk voltak, azt gondolom, hogy jól teljesítettek, minden más velük kapcsolatban később dőlhet el.

Az FC Nagykanizsa a következő felkészülési mérkőzését szombaton játssza Nagyatádon.