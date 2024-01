Szépen benépesült a díjátadás helyszíne, ami jelzi, hogy van érdeklődés, esetünkben volt érdeklődés ismét a 2023-as Év sportolója díjátadásra Zalaegerszegen is. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere köszöntött mindenkit, elmondta, hogy régi hagyomány a város legjobb sportolóinak elismerése, és – mint fogalmazott – szerencsére mindig van kiket díjazni, hiszen a város sportélete gazdag.



– Sportolóink sikerei révén nemcsak az ő, hanem a város ismertsége is nő, ami fontos számunkra – mondta a polgármester. – Messze viszik Zalaegerszeg hírnevét is ezekkel a sikerekkel, köszönet ezért nemcsak a sportolóknak, hanem támogatóiknak, szüleiknek, klubjuknak, s mindazoknak, akik mellettük, mögöttük állnak. Amikor köszöntjük a legjobbakat, egyben példaképeket is állítunk, és ez fontos. A sport révén fegyelmezettebbekké, az életben is rendezettebbekké válunk, a sportolói teljesítmények pedig azt üzenik, hogy érdemes küzdeni. A példaképek révén pedig talán mi is jobbakká tudunk válni.



Ezt követően került sor a díjátadásra. Balaicz Zoltán polgármester és dr. Vadvári Tibor alpolgármester adták át a díjakat Zalaegerszeg 2023-as legjobb sportolóinak. A női kategóriában Muszil Ágnest választották a legjobbnak.

A Zalaszám-ZAC középtávfutója az utánpótlás-bajnokságon nyert, a felnőttek között pedig – ugyancsak 800 méteren – a harmadik helyen végzett az országos bajnokságon. A férfiaknál egy igazi harcost választottak a legjobbnak, hiszen Molnár Benjamin vetette át a díjat.

A ketrecharcos az ősszel rendezett egerszegi MMA Gálán a World Fight League világbajnoki övét szerezte meg. A 2023-as esztendő legjobb egerszegi sportegyesülete pedig a ZTE SKK lett. Mint az átadásnál elhangzott, az egerszegi sportlövészklubnál az elmúlt időszakban olyan sikereket értek el, melyekkel nemcsak, hogy remek sporte­redményeket szereztek maguknak, de a fiatalokra is figyelnek, és az ő fejlődésüket is nagyban segítik. KA