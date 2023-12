A ZTE FC egy hete Diósgyőrben nyert 3-0-ra, és az a siker azt mutatta meg, hogy semmit nem kell feladni. Nem is kell, viszont szombaton olyan találkozó vár Márton Gábor együttesére, amely cseppet sem ígérkezik könnyebbnek. Sőt... Ha öt fordulóval ezelőtt rápillantottunk az NB I. tabellájára, akkor az Újpest még egy élcsapatnak számított. Dobogón állt, jól ment a fővárosiaknak, aztán jött az FTC elleni derbi, amin kikaptak a lilák, majd ezt követően újabb négy kudarc következett. Az Újpest a héten egy közleményben tudatta, hogy megerősítik Nebojsa Vignjevic vezetőedzőt a pozíciójában, és nincs edzőkérdés a klubnál.

Nos, így érkezik a fővárosi együttes Egerszegre, ahol viszont szintén égetően kellenének a pontok. Az esélylatolgatást ezúttal az időjárással kell kezdeni, pontosabban a hétközi havazással. Azt kérdeztük elsőként Márton Gábor vezetőedzőtől, hogy mennyiben zavarta meg a hó a heti felkészülésüket.

– Hála istennek nem zavarta meg, hiszen kedden az eltervezett munkát elvégeztük, szerdán eleve egy frissítő jellegű tréninget vezényeltünk, csütörtökön pedig taktika szerepelt a programban - válaszolta a ZTE FC szakvezetője. – Viszont óriási köszönettel tartozunk az NB III-as csapatunk tagjainak és az utánpótlásnak, valamint edzőiknek, hiszen a stadion mögötti edzőpályát megtisztították, úgyhogy hómentes pályán készülhettünk. Az már más kérdés lesz, hogy mennyire lesz mély a talaj szombaton.

A ZTE FC múlt vasárnap nagy bravúrt ért el a DVTK otthonában, és az a győzelem a zalai szakvezető szerint is sokat jelentett.

– A győzelmek között nem lehet különbséget tenni, de ez most egy kicsivel többet jelentett – vélekedett Márton Gábor. – Azért volt fontos, mert megmutatta mindannyiunknak, hogy igenis van esélyünk felzárkózni, de persze még újabb győzelmek kellenek ehhez. A szombati találkozó is ilyen lehetőség lesz, s ha sikerülne nyerni, lényegesen közelebb kerülnénk az Újpesthez és a középmezőnyhöz. Azonban nem szeretnénk túllihegni sem a szombati találkozó fontosságát, mert nem akarunk felesleges terhet rakni a játékosok vállára.

Az Újpest gondjai megvannak - persze a ZTE csapatáé is - , de az újpesti oldal problémáival kapcsolatban Márton Gábor úgy fogalmazott, hogy nem az övék, így nem is akart vele foglalkozni. Mint mondta, nekik is vannak gondjaik és elsősorban arra koncentrálnak. Az, hogy megvan-e a szombati kezdő a fejében, illetve a taktika, erre így felelt:

– Az elképzelés megvan, de soha nem a taktika futballozik... A kérdés mindig az, hogy mit sikerül ebből megvalósítani. A Diósgyőr ellen sem az volt például az elképzelésünk, hogy valahogy húzzuk ki az első félidőt, de aztán szerencsére a másodikban már minden jobban működött. Jól jött a siker és most arra fókuszálunk, hogy a szombati találkozót is megnyerjük.

Az Újpest elleni találkozók a ZTE Arénában eleve nem szoktak csendesek lenni, s most is várható, hogy az újpesti tábor elkíséri övéit. Viszont a ZTE szurkolóinak hangerejére is számítana a szakvezető.

– A jó közönség mindig sokat számít, itt Zalaegerszegen pedig remek közönség van, hiszen szeretik a futballt. Nekünk is szükségünk van arra, hogy támogassanak és fontos lenne, hogy sokan biztassanak bennünket - tette még hozzá Márton Gábor.

Külön érdekességet adhat még a találkozónak, hogy Yohan Croizet az Újpesttől érkezett kölcsönbe erre a szezonra a ZTE-hez, a fővárosiak pedig szezon közben vásárolták ki szerződéséből a zalaiak addigi irányító középpályását, Tajti Mátyást. Várhatóan mindkét labdarúgó ott lesz szombaton a pályán, ugyanakkor a ZTE-től sérülés miatt továbbra is hiányzik Csóka Dániel, Soltész István és Szendrei Norbert.