A megyei küzdelmekből kategóriánként az első három helyezett juthatott tovább az országos döntőbe. A karácsony előtti napokban rendezett domaszéki viadalon Zala fiataljai ismét szép eredményeket értek el. A 20 lövéses számokban Keszthelyre és Zalaegerszegre is jutott az érmekből. Fontos megjegyezni, hogy a fiatalok hivatalosan ebben a versenysorozatban Zala színeit képviselik.

A ZTE SKK sportolói közül a zártirányzékú légpuska leány általános iskolai kategóriában Gombócz Tímea ezüstérmet szerzett egyéniben (193), illetve ugyanebben a kategóriában Varga Petrával (189) és Horváth Reginával (171) csapatban szintén ezüstérmesek lettek. Süle Nimród is ezüstérmet tudhatott a magáénak (190) a zártirányzékú légpuska fiú általános iskolai kategóriában. Nyíltirányzékú légpuska leány általános iskolai kategóriában csapatban Selek Réka (158), Horváth Regina (153) és Havasi Liliána (124) szintén ezüstéremmel tértek haza.

A keszthelyi Szedlák Ádám a dobogó tetején, aki a léppisztolyos számban lett bajnok

Forrás: BEFAG KLK

A BEFAG Keszthelyi Erdész LK fiataljai is kitettek magukért. Sőt, Szedlák Ádám révén arany is jutott az eredményhirdetésnél a Balaton-partiaknak. Az általános iskolás fiú légpisztolyos számban Szedlák Ádám 178 körrel végzett az élen. Az általános iskolás leány légpisztolyos számban 444 körrel Zala együttese (Baráth Bianka, Parragh Kata, Havasi Liliána) bronzérmet szerzett, ugyanúgy, ahogy a középiskolás leány légpisztolyos együttes (Nagy Zsófia Dóra, Tátrai Nilla, Kis Vanda Liána) is, amely 322 kört ért el.

Montázsunkon a ZTE SKK dobogósai. Balról Süle Nimród, a csapatképeken felül a zárt irányzékú leány légpuskás csapat, alul pedig a nyílt irányzékú leány puskás együttes

Forrás: ZH

További jobb zalai helyezések. Légpisztoly. Általános iskolásokok, fiúk, csapat: 4. Zala vármegye (Szedlák Ádám, Kovács Jakab, Havasi Balázs) 459 kör. Középiskolások, fiúk, csapat: 4. Zala vármegye (Berkes Ágoston, Tömör Csombor, Dencs Máté) 473 kör. Leány egyéni, általános iskolások: : 6. Baráth Bianka, 8. Parragh Kata. Középiskolások, fiú egyéni: 6. Berkes Ágoston, 7. Tömör Csombor.