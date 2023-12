Az idei lesz tehát a tizenötödik Kocsis Gábor Emléktorna, de a viadal ennél még régebbi múltra tekint vissza. Az első tornát ugyanis 1988-ban rendezték meg, amit Kocsis Gábor szervezett meg először és aztán évről évre így tett, és lett a csesztregi teremtorna hagyományos viadal, amire a csapatok már rendre készültek. Kocsis Gábor a csesztregi futballéletben meghatározó szereplő volt, több korosztályt is edzett sikeresen, emellett egészen haláláig, három cikluson át is önkormányzati képviselő volt. Halála után barátai, sporttársai a tornát Kocsis Gábor Emléktornára nevezték át, ezáltal elismerve munkásságát. A torna szabályai 35 éve semmilyen formában nem változtak. A csapatok minden évben nagy számban vesznek részt a rendezvényen, s csupán egy alkalommal, tavaly előtt a koronavírus-járvány miatt maradt ki egy év, de aztán a szervezők tavaly ismét nagy örömmel láttak munkához.

És az idén is, így a XV. Kocsis Gábor Emléktornát 2023. december 29-30-án (péntek, szombat) rendezik meg a csesztregi Kerkai Jenő Általános Iskola tornatermében. A jelentkezéseket december 20-ig várja a szervezők nevében Paál Sándor és Szabó Tibor. A sorsolás december 21-én 18 órakor lesz a lenti Paál Étteremben (Kossuth út 3/F.)