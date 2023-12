Többek között ez is elhangzott a vasárnap délelőtti ünnepélyes eseményen, melyen megtelt a tavaly átadott egerszegi új sportuszoda lelátója is. Belső Gábor, az úszóklub elnöke köszöntötte a megjelenteket és kiemelte: a mostani eseményük egyben a Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda első versenye is egyben.

A klub névadó támogatója, a Zalaco Zrt. nevében Simon-Németh Adél kommunikációs munkatárs Berta László, a Zalaco Sütőipari Zrt. tulajdonos-vezérigazgatója üdvözletét is tolmácsolta, aki elfoglaltsága miatt ezúttal nem lehetett jelen. Mint elhangzott, fontos a cég számára a társadalmi szerepvállalás, és örömmel teszik ezt, hiszen fiatalok fejlődését segíthetik.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere először is köszönetet mondott mindenkinek ezért a harminc esztendőért, akik tettek érte, hogy az egerszegi úszósport újjászülethetett. Felidézte a város első embere, hogy 1969-ben létesült a megyeszékhelyen a korábbi fedett uszoda, s ezzel egy időben az egerszegi úszósport is fejlődésnek indult. Amikor aztán 1991-ben a két évig tartó felújítás miatt nem volt hol úszni, megszűnt a korábbi klub is. Ekkor Horváth Csaba megalakította a Zalaegerszegi Úszó Klubot, aki testvérével, Horváth Tamással végig részt vett a munkában és a klub fejlődésében. Amikor az új uszoda kivitelezése megkezdődött, a város segítségével sikerült megtalálni azt az áthidaló megoldást, hogy a versenyzők fejlődését ne vesse vissza a vízfelület hiánya (ekkor Zalaszentgrótra jártak át edzeni az egerszegi úszók - a szerk.). 2022-ben pedig birtokba vehették az immár vadonatúj sportuszodát, s azóta Zalaegerszeg is csatlakozott az Úszó Nemzet Programhoz. Balaicz Zoltán a kerek évforduló alkalmából az önkormányzat elismerő oklevelét adta át Horváth Csaba vezetőedzőnek.