Téli aranyeső Bükfürdőn

A birkózóknál is rendeznek még versenyeket az év utolsó heteiben, így a 10. Bükfürdő-Castrum SEC Kupa is jól illett az utánpótlás korú sportolók felkészülésébe. Ott voltak a vasi szőnyegen az egerszegi és a kanizsai birkózópalánták is.

Kerkai Attila Kerkai Attila

A ZBSE fiataljainak csoportképe Forrás: ZH

Már csak a hely közelsége miatt is nagy létszámú csapatokkal indultak a zalai klubok képviselői és ennek megfelelően nagyon sok éremmel térhettek haza. A Zalaegerszegi Birkózó SE a sok egyéni diadal mellé a csapatversenyt is megnyerte. A ZBSE érmesei. Aranyérmesek: Gerencsér Levente, Pataki Botond, Pete Lőrinc, Pete Ignác, Kiss Máté, Döbröntey Anna, Kónya Koppány, Szipőcs Ákos, Kraller Levente, Varga Borka, Timár Bence. Ezüstérmesek: Szipőcs Noémi, Miklós Máté, Németh Zsolt, Bartáky Bendegúz, Bár Barnabás. Bronzérmesek: Mátai-Smodics Bence, Smodics Alex, Dobó Kornél, Miklós Tamás, Kosztyó Bálint, Kálmán János. A KBSE fiataljainak csoportképe

Forrás: ZH A Kanizsa Birkózó SE érmesei. Aranyérmes: Németh Hunor. Ezüstérmesek: Balogh Marcell, Lamm Balázs, Pfeifer Vilmos, Milávecz Ottó, Góczi Soma. Bronzérmesek: Radics Iván, sós-Valentin László, Németh Csongor, Szalai Patrik, Pfeifer Ákos, Hegedüs Botond, Bence Botond, Tóth Bendegúz. Edzők: Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán (ZBSE), Szatmári Zsolt (KBSE).

