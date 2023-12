Fehér csoport

Ajka–ZTE NKK 81-41 (21-15, 18-11, 17-10, 25-5)

Budapest, 20 néző. Jv.: Sértő, Takács.

ZTE NKK: Óházy 8, Kovács G. 8, Szórád 4, Ács A. 8/3, Jurkó 4. Csere: Horváth Fru. 11, Szakonyi-Nagy V., Kocsárdi R., Kiss V., Péterfi, Csalló, Sonkoly. Edző: Rózsás Gábor.

A fővárosban rendezett találkozón a sokkal rutinosabb és jelentős magassági fölényben lévő ajkai csapat könyörtelenül kihasználta a ZTE NKK rossz napját. Már a mérkőzés első perceiben ellépett az Ajka, és onnantól fokozatosan növelte az előnyét. Igaz, jelentősebben csak a harmadik és a negyedik negyedben húzott el, a végére az egerszegiek teljesen leblokkoltak.

Rózsás Gábor: "Ez a mai sajnos egy olyan nap volt, amikor véletlenül sem sikerül semmi. Előfordul az ilyen is, főleg egy ennyire fiatal csapatnál. Nyilván nem kellemes, de fel kell állni és előretekinteni. A hét végén az éllovast fogadjuk hazai pályán, ahol szeretnénk megmutatni, hogy az igazi arcunk közel sem ez."

Zöld csoport

Tarr KSC Szekszárd II–Kanizsai Vadmacskák SE 62-67 (19-23, 18-19, 14-12, 11-13)

Szekszárd, 50 néző. Jv.: Boros Gyevi, Deák Zs.

Vadmacskák SE: Németh L. 9, Rezsek 16, Kiss Szabó 24/3, Szilágyi L. 10, Kékesi 2. Csere: Scheiber 6/3, Simon E., Simon-Riechel, Bagonyi, Csordás. Edző: Gábor Erzsébet.

Jók: Kiss Szabó, Rezsek, Szilágyi L., Németh L.

A tabellán jóval előtte álló Szekszárd II-höz látogatott a Vadmacskák kosárlabda együttese, ugyanakkor határozottan állt bele a meccsbe Gábor Erzsébet csapata. Idővel persze a tolnaiak rendezték soraikat, de nem rettentek meg a lehetőségtől a vendégek, s miként az első, úgy a második negyedet is hozták Kiss Szabó Eszterék. Nagy szünet után sem kellett attól tartani, hogy elfogy a koncentráció, a kanizsaiak mondhatni kulturáltan kosárlabdáztak, még úgy is, hogy a szekszárdiak a nyomukban maradtak. Az utolsó felvonás sem mutatott nagyon más képet, a KVSE azonban már nem engedte ki a kezéből a mérkőzést, s megszerezte második győzelmét ebben a szezonban. Ez egyben azt is jelentette, hogy Rezsek Rékáék ugrottak két helyet is a tabellán és a nyolcadik helyről várhatják a vasárnapi, Szegedi KE elleni hazai bajnokit.

Gábor Erzsébet: „Legfőképp védekezésünknek köszönhetjük a sikert, hiszen labdaszerzéseinket követően számos alkalommal sikerültek aztán gyors leindításaink, melyekért dicséret illeti a lányokat.”