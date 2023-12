Kezdjük a dél-zalaiak kategóriájában kontinenselső sportolójával, az idén női ifjúsági Eb-győztes nagykanizsai növendék, Szira Zsófiával, aki +81 kg-ban lépett kötelek közé – immár tehát a felnőtt korcsoportban. Zsófia súlycsoportjában hét induló volt, ezzel a női mezőny második legnépesebb kategóriája volt a kanizsaié, aki az elődöntőbe jutásért egy kőbányai lánnyal bokszolt. A KBK ökölvívója, kicsit lassabban kezdett, viszont ahogy belelendült a bunyóba, a harmadik menetben már be is fejezte a találkozót döntő fölénnyel. Az elődöntőben gyöngyösi ellenfél várta, akit határozott, kemény ütésekkel már az első menetben az összecsapás feladására kényszerített. A fináléban aztán már egy rutinos, többszörös felnőtt országos bajnokkal, egyben a tavalyi U22-es Eb ezüstérmesével, a PVSK bunyósával, Hoffman Rékával bokszolt az aranyéremért Szira Zsófia. Izgalmas mérkőzést bokszoltak a hölgyek, pontozással aztán a pécsi versenyző kezét emelték a magasba.

- Azt gondolom, ha Zsófi kezét emelik fel a mérkőzés végén, akkor sem lepődött volna meg senki – fogalmazott a KBK vezetőedzője, Tóth László. - Gyorsan teszem hozzá, mellette egyébként még Kovács Petra is ifjúsági korosztályos versenyzőként indult ezen az ob-n. Eb-győztesünk, Zsófia egyértelműen megmutatta, hogy vele számolni kell már felnőttben is, egyben én is nagy eredményeket várok tőle a későbbiekben. Januárban máris jön például a nemzetközi Bocskai István Emlékverseny Debrecenben, s erre együtt, már a többi felnőtt ökölvívónkkal közösen fogunk gőzerővel készülni.

A kanizsai egyesület szakembere tehát már említette a további kanizsai bokszolókat is, akik ott voltak az ob-n. Kovács Petra a nők 75 kg-os súlycsoportjában szerzett bronzérmet, míg az utánpótlás szinten annak idején több remek eredményével magára a figyelmet felhívó Virth Rajmund férfi 60 kg-ban lett ötödik helyezett. Összességében tehát a jubileumi, 100. ökölvívó országos remek nagykanizsai eredményeket hozott.

A 100. magyar bajnokság díszvendége a sportág profi szakágának egyik ikonikus alakja, a jelenleg 54 esztendős Roy Jones jr. volt, , aki középsúlytól nehézsúlyig bezárólag zsebelt be megannyi, a győzteseknek járó világbajnoki övet.