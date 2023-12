SZTE Szedeák–Zalakerámia-ZTE KK 70-74 (27-15, 6-25, 22-16, 15-18)

Városi Sportcsarnok, 1200 néző. Jv.: Tőzsér, Söjtöry, Szilágyi.

Szeged: Locke 18/9, Mucza 15, Balogh 8/3, Bognár 17/3, Lake 8. Csere: Zsíros 3/3, Cohill, Mayer 1. Vezetőedző: Nikola Lazics.

ZTE: Hicks 19/6, Csátaljay, Paige 10/3, Ostojic 14, Tóth Á. 9. Csere: Mishula 13/6, Csuti, Németh 9, Keller, Makkos. Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

Kipontozódott: Balogh (34.), Lake (37.).

Tóth Ádám 2+1-es akciójával nyitott, majd 5-0-ra és még 9-6-ra is vezetett a ZTE, ám az első játékrész derekán a hazaiak többször betaláltak távolról, és ez elég volt a fordulathoz (8. p.: 20-11). A negyed végén Paige a támadóidő utolsó pillanatában szeretett volna betörésből duplát dobni, de szerelték, a hazaiak pedig a félpályáról szerzett dudaszós hármassal tízen túlra tornázták a vezetésüket. A második játékrészt 6 ponttal nyitotta a ZTE, de a szegedi edző így sem a vendégek feljavulása, inkább sajátjai irányvesztése miatt kérhetett időt. Ez azonban tartósabbnak bizonyult, mint elsőre látszott, a Szeged a negyedben több, mint 6 perc után, büntetőkből talált be először (29-24), a zalai fordítást pedig az akadályozta meg, hogy a vendégcsapat megint nagyon gyengén dobott távolról (9 kísérlet eredmény nélkül). Aztán Mishula elkapta végre a fonalat, bezúzott két triplát (31-30), ez nagyon kellett ahhoz, hogy két perccel a nagyszünet előtt ismét a Zete vezessen (33-35). A játékrész valóságos katasztrófa volt a csupán két cserét forgató SZTE számára, a ZTE pedig ennél még sokkal jobban is kihasználhatta volna a hazaiak gyengélkedését. A félidei zalai vezetés (33-40) azonban így is örömteli volt - egy hónap után először fordult elő ilyen az együttessel.

Az első félidő legjobbja a zetés Tony Hicks volt, aki 10 pontja mellé szerzett 9 lepattanót és kiosztott 3 gólpasszt is.

Fordulás után másfél perc alatt 10 pont fölé nőtt a ZTE előnye (34-45), de persze nem lehetett még ünnepelni, hiszen történt ilyen korábban a hazaiakkal is. A negyed derekán elő is kerültek a hibák zalai oldalon, a csapat pont nélkül fejezett be néhány támadást, a Szeged pedig lőtávolba lopakodott (26. p.: 44-50). Két perccel később, 52-52-nél az SZTE már a vezetésért támadhatott, és két büntetőből egyet értékesítve vissza is vette azt. Úgy tűnt, a ZTE belealudt a meccsbe, távoli kosarak megint nem érkeztek, a Szeged pedig persze belelkesedett. Egypontos zalai előnyről (55-56) indult az utolsó tíz perc, ami éles végjátékot ígért. A vendégek percei következtek (33. p.: 55-62), a ZTE jól védekezett, a túloldalon pedig Mishula passzai és Hicks betörései hozták a pontokat. A negyed első szegedi kosarára ezúttal 3 percet kellett várni, de persze zalai oldalon mindenki várt volna boldogan tovább is (35. p.: 61-67). A ZTE bemutatott több remek labdaszerzést, de képes volt könnyelműen el is szórni a játékszert, így pedig maradtak az izgalmak. Három perccel a vége előtt a Szeged második kipontozódott emberét vesztette már el, de persze harcolt tovább (39. p.: 65-69). A ZTE pedig nem nagyon dobott pontot és ezzel meccsben tartotta ellenfelét. Az utolsó percen belül 67-69-re zárkózott az SZTE, Hicks viszont a legfontosabb pillanatban triplát szerzett, s ezzel tulajdonképpen eldőlt a meccs. Az időkérős-büntetődobós utolsó fél percnek csak a számszerű végeredmény kialakításában volt szerepe.

A ZTE KK nem nyújtott emlékezetes játékot, de ez a győzelem mindennél jobban kellett most a csapatnak. És bár a szezon őszi felében ettől egy csapásra persze nem lett minden jó, azért sokat jelent, hogy a vége ilyen jól sült el.