Ferencváros–ZTE FC 3-0 (0-0)

Groupama Aréna, 7017 néző. Jv.: Káprály (Georgiu, Szalai).

FTC: Dibusz - Pászka, Cisse, Aaneba, Civic - Besic (Baráth, 68.), Abu Fani (Gojak, 81.) - Lisztes, Zachariassen (Tokmac, 90.), Marquinhos (Kehinde, 90.) - Pesic (Ben Rohmdan, 81.). Vezetőedző: Dejan Stankovic.

ZTE FC: Dombó - Lesjak, Várkonyi, Evangelou, Medgyes - Sankovic, Bedi - Mim (Meshack, 55.), Németh D. (Croizet, 33.), Sajbán - Szendrei (Szalay, 55.). Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Lisztes (50.), Aaneba (76.), Ben Rohmdan (87.)

Sárga lap: Lisztes (88.), illetve Evangelou (40).

Valószínűleg úgy gondolkodtak egerszegi oldalon oldalon: ha már évzárás, akkor mindenki, aki hadra fogható, legyen ott az FTC elleni mérkőzésen. A ZTE FC meccsre nevezett keretében például mind a négy kapus neve ott volt, persze a kapuba egyedül Dombó Dávid állhatott. A kezdőbe visszakerült Szendrei Norbert (Huszti András és Antonio Mance betegség és sérülés miatt nem volt nevezve), aki új szerepkörben tért vissza, hiszen látszólag ő alkotta egyedül az egyszemélyes csatársort. Ferencvárosi oldalon is voltak hiányzók, de a két csapat keretét nem lehet összehasonlítani.

A nemzetközi porondon is sikeres FTC vasárnap arra készült, hogy hazai sorozatát megszakítsa, hiszen öt mérkőzés óta nem tudott győzni. Egerszegi oldalon viszont a pontszerzés is már jó eredményt jelentett volna, és a zalaiaknak mindenképpen az volt az elképzelése, hogy a téli szünetre a vonal felett maradjanak. Ami nem csak rajtuk múlt, hiszen az FTC–ZTE FC találkozó után következett a Mezőkövesd felcsúti fellépése és az ottani eredmény ezt még befolyásolhatta. A pályán nem sok minden történt, a ZTE FC érezhetően nem támadott ki, igyekezett már a pálya közepén szűrni, hogy védelme ne kerüljön kiszolgáltatott helyzetbe. A 14. percben pontosan ez történt, amikor Lisztes léphetett ki, de 14 méteres lövését Dombó lábbal, bravúrral hárította. A ZTE FC gyakorlatilag öt középpályást vonultatott fel, és innen próbálták labdaszerzés után támogatni az elöl egyedül helyezkedő Szendreit. Dombónak kellett újra védenie, de nem került nyomás alá a zalai csapat, viszont az FTC bármikor tudott ritmust váltani. S ha már váltás. A ZTE már az első félidőben cserélt, Croizet váltotta Némethet. Az egerszegiek a mezőnyben szépen adogattak, de az érezhető volt, hogy csak "óvatosan" támadnak, mert túlzottan fellazulni sem szerettek volna. A félidő hajrájában aztán akadtak igencsak meleg pillanatok is a ZTE kapuja előtt, így a félidei döntetlen eredménnyel elégedett lehetett az egerszegi csapat. Ekkor ugyanis már nyomás alá került a kapuja.

Mindössze öt perc kellett a második félidőben az FTC-nek, hogy betaláljon. Az 50. percben ugyanis egy kipattanó labdát Lisztes az ötös bal sarkáról a rövid sarokba vágta, 1-0. Vezetett tehát a házigazda, sőt, könnyen lehetett volna 2-0 is, amikor Marquinhos tiszta helyzetből tekert a kapu mellé... Kettős csere volt a válasz zalai oldalon, viszont a nagy kedvvel játszó Lisztest nehezen fékezték meg a zalaiak. Dominált az FTC, a fölényét nem lehetett megkérdőjelezni és egy esélye volt a zalaiaknak, hogy nyílttá tegye még a mérkőzést, ha tudna egyenlíteni. De nem tudott, sőt, a 76. percben jobb oldali hazai szöglet után Evangelou nem tudott fejjel tisztázni, a labda Aanebához került, aki az ötös vonaláról Dombó lábai között lőtt a kapuba, 2-0. Volt még bő negyedóra hátra a találkozóból, de az addig látottak alapján eldőlni látszott minden és így is lett. A 87. percben a csereként beállt Ben Rohmdan 14 méterről még a bal felső sarokba lőtt (3-0), és ez lett a vége.

A papírforma igazolódott, az FTC a hatodik mérkőzésén már nem hagyta veszni a pontokat, biztosan nyert a kiesés ellen harcoló ZTE FC ellen. Az egerszegiek számára csak egy kérdés maradt a 17. fordulóból, hogy kieső helyen telel, vagy sem, de ez már a 18 órakor kezdődött Puskás FC–Mezőkövesd találkozó eredményétől függ.

Dejan Stankovic: – Ebben a jelenlegi helyzetben nagyon fontos volt ez a győzelem, hiszen nagyon sűrű program áll mögöttünk és rengeteg hiányzónk volt. Nem voltunk könnyű helyzetben és nagy volt a nyomás is rajtunk, hiszen itthon nyerni kellett saját közönségünk előtt, ami sikerült.

Márton Gábor: – Alulteljesítettünk, ez az igazság. Nem mertünk futballozni, pedig ez nem volt ránk jellemző korábban. Egy ideig tartottuk magunkat, de az látszott, hogy ez nem lesz elég, mert nem lesz így sanszunk. Számos kényszermegoldást kellett alkalmaznunk, de nem működött ez sem. Nem tudom, mitől féltek ennyire a fiúk.