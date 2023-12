A Szeged – amint arra a zalai szurkolók nyilván emlékeznek – a bajnokság első fordulójában győzni tudott Egerszegen (93-97), majd két vereség után legyűrte a címvédő Falcót, aztán ehhez a sikerhez még hármat tett hozzá és a 7. forduló után 5/2-es győzelmi mutatóval kivívta a szezon meglepetéscsapata titulust. A folytatás azonban hullámzóan sikerült: kikapott otthon a Pécstől és a Soprontól, illetve Pakson; ám közben nyert Kaposváron és legutóbb Debrecenben – s így összességében elérte, hogy féltávnál „becsusszant” az első nyolcba, illetve a Magyar Kupa negyeddöntős körébe is.

Ebben a mezőnyben hatodikként ott van a ZTE KK is, melynek ősze eddig szintén zavarba ejtő. Lubomir Ruzicka csapatának is voltak emlékezetes mérkőzései, ám ezek között sajnos negatív élmény is akadt. Az együttes – melyet a szezon eleji sérüléshullám után az elmúlt hetekben betegségek hátráltattak – most épp hármas vereségsorozatban van, s legutóbb a sereghajtó Honvédtól kapott ki hazai környezetben. A csapatnak voltak hiányzói (például Lekunas), többen kevés edzéssel játszottak (köztük első helyen kell említeni a légióscsere keretében éppen csak leigazolt Jeremiah Pagie-t), ám a fővárosiak által 95-91-re megnyert találkozó mindezeket figyelembe éve is kínos volt.

A szombati (18 óra) szegedi találkozó lehetőség a javításra, de ez akkor is nehéz lesz, ha az ellenféltől Debrecenben hiányzó Ryan Woolridge erre a meccsre sem tér vissza.