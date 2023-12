DVTK - ZTE FC 0-3 (0-0)

Diósgyőr, 3652 néző. Jv.: Vad II. (Atóth II., Albert I.).

DVTK: Odyntsov - Gera D., Szatmári, Chorbadzinski, Stephen - Bényei (Franchu, 66.), Holdampf, Pozeg Vancas (Obounet, 80.) - Acolatse (Jurek, 73.), Edomwonyi (Kampetsis, 66.), Pernambuco (Lukács, 66.). Vezetőedző: Szergej Kuznyecov.

ZTE FC: Dombó - Huszti, Várkonyi, Evangelou, Medgyes - Sankovic, Bedi - Mim (Kovács B., 75.), Németh D. (Meshack, 66.), Sajbán - Mance (Croizet, 66.) Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Mim (65., 74.), Meshack (90+3.).

Sárga lap: Stephen (87.), illetve Németh D. (2.), Medgyes (22.), Mim (74.).

A Kisvárda szombati pontszerzésével a ZTE FC - azonos ponttal ugyan, de... - visszacsúszott a sereghajtó pozíciójába, ahonnan csak úgy kerülhetett volna el vasárnap kora estére, ha pontot, vagy pontokat szerez. Ami viszont nem ígérkezett könnyű feladatnak, hiszen a DVTK hazai pályán szerepelt, és otthon a diósgyőriek eddig jól teljesítettek. Ráadásul akkora nyomás talán nem is volt a borsodiakon, hiszen a hetedik pozícióból várták ezt a találkozót és biztonságos távolságban a veszélyes zónától.

A ZTE FC kezdőcsapatába visszakerült Medgyes Sinan, Yohan Croizet viszont most csak kispados volt, Csóka Dániel pedig el sem tudott utazni a csapattal, hiszen erre a hétvégére kidőlt a sorból. A találkozó elején a DVTK igyekezett mindjárt beszorítani a zalaiakat, de nem járt teljes sikerrel, így a ZTE FC is próbálkozhatott. Az már más kérdés volt, hogy egyik csapat sem tudott a kapura veszélyt jelenteni. Mindenesetre a hazaiak tűntek valamivel kezdeményezőbbnek. Egerszegi oldalon továbbra is az érződött, hogy nehezen tud helyzeteket kidolgozni, hogy aztán a félidő közepétől ebben is aktívabbnak mutatkozzanak. Eljutottak szögletig, lövőhelyzetig, de továbbra is eredmény nélkül. A 34. percben aztán Dombó lábbal hárította Bényei lövését, ami fontos mozzanat volt. A félidő hajrájára aztán túlontúl is magára engedte a házigazdát a ZTE, így a 40. percben a kapufa mentett Pozeg Vancas fejesénél.

A gólhoz kétségtelenül a DVTK állt közelebb, de volt hátra még egy félidő. A ZTE FC elképzelése, hogy ne kapjon gólt, eddig működött. Annyiban változott a zalaiak játéka, hogy mintha előre is agresszívebben kezdtek volna letámadni, de ami nem változott, hogy a diósgyőriek birtokolták többet a labdát. Olyan nagy játékot persze ők sem mutattak, de az addigiak alapján jobbak voltak, ehhez nem fért kétség. Amikor a ZTE FC újra kezdett beszorulni, kiszabadult ebből és gólt lőtt! A 65. percben indult a zalai kontra, Németh D. okosan kivárt, a jobb oldalon érkezett Mim, aki a kapu elé érve, éles szögből, 7 méterről a rövid felsőbe vágta a labdát, 0-1. Mim Gergely végre lőtt, amit addig hiányolni lehetett a ZTE FC játékából, és jöttek a zalai, valamint a diósgyőri cserék. És jött a zalai kapufa, amikor Bedi ballal éles szögből célozta meg a hosszú sarkot. Bemehetett volna... Aztán be is ment! A 74. percben pontos támadás végén Croizet játszotta meg Mim Gergelyt, aki megint jobbról és megint éles szögből, ezúttal 12 méterről lőtte ki a hosszú sarkot, 0-2. A gólja után Mimet lecserélte Márton Gábor, aki már ekkor a meccs hősének tűnt, és az is maradt, függetlenül attól, hogy a találkozó utolsó perceiben Meshack 18 méterről nagyon szép góllal növelte az előnyt, 0-3.

Ez a győzelem úgy kellett most a ZTE FC együttesének, mint egy falat kenyér, az pedig hab a tortán, hogy három gólt is lőttek a zalaiak. A vasárnapi mérkőzést ugyanis a sereghajtó pozíciójából kezdte a ZTE FC, de az újabb három ponttal elkerült onnan.