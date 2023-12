ZTE FC - Újpest FC 1-1 (0-0)

Zalaegerszeg, 1755 néző. Jv.:Bogár (Becséri, Széchenyi).

ZTE FC: Dombó - Huszti (Meshack, 69.), Evangelou, Várkonyi, Medgyes - Mim, Bedi, Sankovic (spoljaric, 82.), Sajbán - Németh D. (Mance, 58.), Croizet. Vezetőedző: Márton Gábor.

Újpest FC: Molnár Zs. - Varga (Kiss T., 62.), Kosanovic (Sassere, 92.), Antsulas, Tamás K. (Simon K., 46.) - Onovo, Mack, Tajti (Hall, 77.)- Ambrose, Csoboth (Mörschl, 92.). Vezetőpedző: Nebojsa Vignjevic.

Gólszerzők: Medgyes (86.), illetve Ambrose (50.),

Sárga lap: Mim (38.), illetve Kiss T. (83.), Csoboth (90.).

"Nyerni kell!" - nyilatkozta Tamás Krisztián a vele készült beharangozó írásban. A ZTE FC korábbi védője ma már az Újpest labdarúgója, ám, ha történetesen most is az egerszegieket erősítené, vélhetően ugyanezt mondta volna. A fővárosiak öt mérkőzés óta nem szereztek pontot, de még mindig viszonylag biztonságos távolságra vannak a kieső helyektől, ugyanakkor a ZTE FC éppenséggel a 11. helyről várta ezt a fordulót. Márton Gábor együttese múlt vasárnap Diósgyőrben nyert, s ettől azt várták a zalaiak, hogy lendületet kapnak. Mert nekik is nyerni kellett volna, hogy javítsanak a helyzetükön, és az első helyzetre nem is kellett sokat várni... A 2. percben egy labdaszerzés után kerül a labda az Újpest kapuja elé, de kimaradt a lehetőség. Yohan Croizet, az Újpesttől kölcsönvett játékos ezúttal támadó szerepkört kapott a ZTE-ben, a házi gólkirály, Antonio Mance a kispadon kapott helyet. Az Újpest is igyekezett, volt is lehetősége, de közvetlen gólveszélyig azért nem jutott el. A decemberi télben - a hőmérséklet alig érte el a fagypontot - érezhetően győzelemre játszott mindkét csapat, csakhogy éppenséggel a kapuk nem forogtak olyan gyakran veszélyben. Ettől függetlenül a két tábor nem spórolt a hangjával, ami legalább futballhangulatot adott a találkozónak, addig is, amíg nem esik gól. Merthogy az mindkét csapatnak nagyon kellett volna, hiszen itt most az eredmény számított csak. De nagyon! Küzdelmes játékot láthattunk, de ez várható volt, hogy aztán a félidő utolsó perceiben már majdnem gól is essen. A 45. percben Mim átadása után Németh került helyzetbe, de lövése elakadt az újpesti kapusban, a kipattanót aztán 10 méterről Croizet tűzte kapura, de a gólvonalról Kastrati kivágta a labdát. Nem sokkal később Dombó jött ki rossz ütemben a kapujából,, Ambrose középre adta a labdát, de az üresen maradt kapuig nem jutott el az újpestiek lövése. Ez is nagy lehetőség volt.

Lesz-e gól? A második félidőre várt, hogy választ kapjunk rá. Jött is a gól, de nem a ZTE szerezte... Az 50. percben balról indult az Újpest támadása, az ötösre érkező labdát nem tudták a zalaiak kivágni, Ambrose pedig közelről a kapuba vágta azt, 0-1. Fel volt adva a lecke az egerszegieknek, de a góltól érezhetően megjött a vendégek önbizalma és többet támadtak. A válasz minderre Antonio Mance csatasorba állítása lett, hiszen kellett a gól. A ZTE FC feljebb tolna a védekezését és a 67. percben Sajbán a 16-os vonalától váratlanul, fordulásból lőtt, az újpesti kapus ujjheggyel a kapufára tolta a labdát. Kényszerű csere következett hazai oldalon, hiszen Huszti megsérült, az egerszegiek pedig nyomtak. A 74. percben Sajbán fejesét ütötte megint bravúrral szögletre a kapus, majd egy perc múlva Mance közeli fejese a kapufán csattant. A helyzetek alapján már bőven megérdemelte volna a gólt a házigazda, de nem jött az a bizonyos találat. Viszont nagyot küzdöttek a zalaiak és még semmi nem volt veszve számukra, de fogytak a percek. És akkor eljött a 86. perc, amikor kijött a labda a tizenhatosról, de érkezett Medgyes Sinan, aki kapásból, ballal, 18 méterről laposan a bal alsó sarokba lőtt, 1-1. Teljesen megérdemelt volt a hazai egyenlítés, és ekkor még ebben a meccsben bármi benne volt. A 91. percben például Dombó védte Mack lövését, ami nagyon kellett és abszolút nyílt volt még a találkozó.

De már nem változott az eredmény, összességében az Újpest lehet elégedettebb az egy ponttal. A ZTE FC már kevésbé, hiszen a helyzetek alapján közelebb állt a győzelemhez, még úgy is, hogy neki kellett az eredmény után futnia. És a három pontra nagyobb szüksége lett volna.