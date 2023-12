Az 1-1-es döntetlennel zárult ZTE FC - Újpest NB I.-es labdarúgó mérkőzés után így értékelt a két szakvezető.

Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője szerint inkább ők érdekelték volna meg a győzelmet.

- Gratulálnom kell saját csapatomnak a játékához - kezdte a mérkőzés utáni értékelést az egerszegi szakvezető. - Ahogy ma futballoztunk, ezzel a részével elégedett vagyok. Azzal viszont nem vagyok már elégedett, hogy egy pontot szereztünk, mert nyernünk kellett volna. Stabilak voltunk az első félidőben is, helyzeteink voltak, de nem sikerült ezeket belőni. A játékunkból lehet építkezni. A héten Mancének volt egy kis gondja, ezért nem kezdett. Továbbra is azt szeretném, ha minél többen játszanának veszélyesen a kapura. Pont abban szögben láttam Medgyes lövését, hogy amikor ellőtte, már tudtam, hogy az bemegy.

A vereség után szerzett újra pontot az Újpest, melynek vezetőedzője, Nebojsa Vignjevic tudta értékelni a döntetlent is.

- Mindkét csapat örülhet a megszerzett pontnak és én is elégedett lehetek vele - mondta. - Szinte a végéig vezettünk 1-0-ra, de a ZTE-nek megvoltak a helyzetei, kapufákat lőtt . nem volt egy magas szintű találkozó a két gól is másik hibájából született. Ma mindkét csapat egyformán teljesített. A megszerzett pont viszont értékes, főleg öt vereség után. Nálunk történtek az utóbbi időben olyan dolgok, amire nem volt ráhatásom. Fel kell építenünk magunkat, túl kell élnünk most ezt az időszakot, ez most a fontos.