Szergej Kuznyecov (DVTK):

- Kikaptunk 3-0-ra hazai pályán, ami elfogadhatatlan számunkra. Nem játszottunk rosszul az első félidőben, de ha nem rúgod be a helyzeteket, akkor az ellenfél megteszi ezt az első lehetőségéből, ahogy ma láthattuk. Hiányoltam az agresszivitást elöl, hátul pedig fegyelmezetlenek voltunk. Kaptunk még két gólt. Ilyenkor kell erősnek lenni és mindent megteszünk, hogy felkészüljünk a következő találkozóra.

Márton Gábor (ZTE FC):

- Győztünk, a többi a mi helyzetünkben most nem fontos. Az első félidőben bátortalanok voltunk, de a második félidőben már más volt a helyzet. Az ilyen győzelmek azért is fontosak, mert zárkózni lehet a középmezőnyhöz. A második félidőben már megjött az önbizalom is, amit szerettem volna látni, nekünk voltak nagyobb helyzeteink. Nem volt könnyű mérkőzés, ma gólt sem kaptunk. A csapat nagyon nagy munkát végzett.