Mármint a parasportnap megrendezésében, hiszen 2001-ben Zala megye és Győr-Moson-Sopron megyében tartottak hazánkban először parasportnapot. Nem sokkal korábban az ENSZ december 3-át a fogyatékkal élők világnapjává nyilvánította, így idehaza is elindult egyfajta mozgalom a fogyatékkal élők sportolásával kapcsolatban. Kámán Ferenc, a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülésének sportigazgatója ott volt 2001. decemberében is az első ilyen zalai rendezvényen, s hogyne lett volna ott, hiszen ők rendezték azt is, ahogy a 22. alkalommal kedden megtartott idei parasportnapot is. A rendezői névsor persze kibővült, így a FODISZ, a Zala Megyei Speciális sportszövetség, a Zalai Egyetemi SE és a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központja közös szervezésében került sor a mostani eseményre.

És akkor a két helyszínről. A keddi megnyitót a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában (PEZEK) tartották meg, ahol Pácsonyi Imre, Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke, és dr. Palányi Ildikó, a PEZEK megbízott főigazgatója köszöntötte a nagykanizsai, a zalaszentgróti, a keszthelyi és lenti intézményeiből érkezett fiatalokat. Innentől némileg szokatlan mederben folytatódott a parasportnap, ugyanis a résztvevők fenntarthatósági kalandtúrán vehettek részt az egyetem területén. A hat állomásból álló feladatsor főleg a környezetvédelemmel állt kapcsolatban, de a lényeg, hogy mindenki nagyon élvezte.

A folytatás aztán már tényleg a sporté volt, a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskolában, ahol sorversenyek és ügyességi feladatok szerepeltek a feladatok között. A nap végén - ahogy a korábbi években is történt - természetesen nem hirdettek végeredményt. Mindenki érmet kapott, hiszen mindenki győztesnek érezhette magát. Történt egy felajánlás is. Sziver Krisztina, a FODISZ Zala vármegyei koordinátora, a Zala Megyei Speciális Sportszövetség elnöke elmondta, hogy Paksa Tibor, a lenti EGYMI nyugalmazott pedagógusa a magyar paralimpiai válogatott melegítőjét ajánlotta fel. Az egyiket Simon Hanna, a nagykanizsai Szivárvány EGYMI reménysége kapta, a másikat Gergely Edit, a keszthelyi Zöldmező EGYMI pedagógusa vehette át.