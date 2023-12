A domaszéki válogató első napján minden számban a hazai ranglista első tíz-tíz helyezettje vehetett részt, a második napon viszont nyílt volt a viadal. Szombaton csak alapversenyt rendeztek, másnap pedig az alapversenyt a juniorok és felnőttek számára összevont finálé követte puskában és pisztolyban is. A férfi puskások között Péni István szombaton 631 körrel lett első, vasárnap pedig 629,7 körrel végzett az alap élén, majd a döntőben kiemelkedő, 253,8 körös eredményt produkált. Az olimpiai kvótás, négyszeres Európa Játékok-aranyérmes Pekler Zalán mindkét napon a harmadik legjobb alaperedményt lőtte, a vasárnapi döntőt pedig a hatodik helyen zárta. Zalai szempontból viszont sokkal lényegesebb, hogy a ZTE SKK tagjai körül Kálmán Bálint és Somogyi Péter is ott volt a mezőnyben. Somogyi az első napon Péni mögött 629,4 körrel második lett, Kálmán Bálint pedig a juniorok mezőnyében nyerte meg az alapversenyt magabiztosan, 627,2 körrel. Másnap aztán nem indult jól a nap az egerszegiek számára, ugyanis Kálmán Bálintot egy betegség zavarta, ki is kellett állnia a versenyből. Aztán folytatta, hiszen előző napi eredményével az összevont (felnőtt-junior) döntőbe bekerült. Abban végig jól lőtt és a negyedik helyen végzett. Somogyi Péternek viszont „elúszott” a versenye... A ZTE SKK elnöke és versenyzője egyben Kálmán Bálint edzője is.

– Amikor láttam, hogy Bálint nincs jól, én is kiálltam a versenyből, hogy megnézzem, mi van vele. El kellett dönteni, hogy versenyző vagy edző maradok-e, végül az utóbbi mellett maradtam, így pedig kizökkentem a versenyből, és nem is sikerült jól a sorozatom, nem jutottam döntőbe. Bálint viszont abban már jól szerepelt, a legjobb junior lett és szinte biztosnak vehető korosztályában az Eb-indulása - mondta el a vasárnapi nappal kapcsolatban Somogyi Péter.

Kálmán Bálint negyedikként zárt a felnőttek között

Fotó: ZH

Női légpisztolyban a világbajnoki negyedik és párizsi kvótás Fábián Sára Ráhel visszafogottabb szombati (558 kör) teljesítménye után a vasárnapi alapot 582 körös teljesítménnyel zárta nagy fölénnyel az élen, igaz, a döntőben már nem volt ennyire pontos és az ötödik lett. A legkiegyensúlyozottabb a két nap során a BEFAG keszthelyi Erdész LK kiválósága Major Veronika volt az alapversenyben. Az első napon 570 körrel első lett (21 belső tízessel), a másodikon 578 körrel (20 belső tízessel) a második , a döntőt pedig a harmadik pozícióban zárta. Férfi légpisztolyban a szintén keszthelyi Tantó Milán a 14. lett.

A harmadik és negyedik Eb-válogatót január első hétvégéjén rendezik és a négy verseny alapján fegyvernemenként a két legjobb eredményt érő versenyzők lesznek a csapatban a győri kontinensviadalon, ami február 27-én kezdődik.